Homem em surto psicótico mata cinco de sua família em JF

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Está preso um homem, de 42 anos, que matou cinco pessoas da família dele. As vítimas são o pai, de 74 anos; duas irmãs, de 44 e 47 anos; um sobrinho, de apenas cinco anos, e a madrasta, de 63 anos.

Os crimes ocorreram na manhã desta quarta-feira (07/01), nas casas que ocupam um mesmo terreno, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.

Segundo a Polícia Militar, o crime pode ter ocorrido de madrugada, ou mesmo na noite passada, uma vez que o comunicado dos assassinados foi informado pela manhã, por um parente que encontrou as vítimas caídas dentro das casas, na Rua Rita Monteiro, no Bairro Santa Cecília.

Ainda segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, as mortes foram provocadas por facadas.

Segundo o tenente-coronel Flávio Tafúri, o suspeito esperou uma das irmãs sair de casa para agir. “Ele já atacou a primeira. Em seguida, matou a madrasta, Foi até o quarto de uma das casas e matou o pai, que fazia tratamento contra o câncer. Então, matou a outra irmã. E, por último, assassinou o sobrinho."

O homem fugiu em seguida, mas foi preso em um apartamento no bairro Santa Terezinha e confessou os crimes. Informados, os irmãos disseram aos policiais que o autor dos assassinatos tem problemas psiquiátricos e surtos e mudanças de humor constantes.

Preso em flagrante, o homem foi ouvido na Delegacia de Homicídios de Juiz de Fora e transferido para o sistema penal.