Assine
overlay
Início Gerais
FEMINICÍDIO

Homem que matou ex a facadas na frente da irmã é preso em Minas

Irmã presenciou o ataque a facas cometido pelo ex-cunhado e relatou à PM que o suspeito havia agredido a moça dias antes de esfaqueá-la

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
07/01/2026 08:43

compartilhe

SIGA
x
Polícia Militar
Homem que matou ex a facadas na frente da irmã é preso em Minas; imagem de viatura policial é meramente ilustrativa crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

O suspeito, de 25 anos, de matar a ex-namorada, de 20, em Mathias Lobato (MG), no Vale do Rio Doce, na noite de segunda-feira (5/1) foi preso ontem. O crime foi presenciado pela irmã da vítima, que relatou à Polícia Militar (PM) que a moça também foi agredida no último sábado (3/1).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito invadiu a casa da mulher pulando uma janela dos fundos. Ele surpreendeu a jovem e começou a estrangulá-la. Em seguida, deu várias facadas nela. A agressão só cessou quando a irmã da vítima empurrou o autor.

Leia Mais

A jovem foi socorrida e levada a um hospital da cidade vizinha, em Frei Inocêncio (MG), mas morreu logo depois de dar entrada na unidade de saúde. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Governador Valadares (MG).

Histórico de violência

Relatos da família indicam que o crime foi premeditado e motivado porque o homem não aceitava o fim do relacionamento. A mulher foi agredida pelo suspeito no sábado (3/1) e terminou o namoro. Ela passou uns dias na fazenda onde a mãe mora, mas voltou para sua casa em Mathias Lobato no mesmo dia em que foi assassinada.

Fuga e confissão

Depois de cometer o crime, o homem fugiu a pé. Ele foi até a casa dos pais com as roupas sujas de barro e sangue, onde pegou uma mochila. Lá, ele confessou ao pai que "achava que tinha matado a namorada", e pediu uma carona para Itambacuri (MG), na mesma região.

O pai negou o auxílio e o suspeito seguiu em direção à BR-116, mas uma operação de cerco e bloqueio foi montada pela PM de Governador Valadares, Teófilo Otoni (MG), Itambacuri e Frei Inocêncio. O suspeito se entregou na noite ontem, alegando ter cometido o crime por "motivos passionais".

Ele foi encaminhado à delegacia, onde ficará à disposição da Justiça.

Canais de ajuda

Casos de violência doméstica devem ser denunciados. Se você ou alguém que você conhece está em perigo, ligue:

  • 190: Polícia Militar (Emergência)
  • 180: Central de Atendimento à Mulher

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.

Tópicos relacionados:

crime feminicidio minas-gerais prisao violencia-contra-a-mulher violencia-de-genero

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay