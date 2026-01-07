Homem que matou ex a facadas na frente da irmã é preso em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O suspeito, de 25 anos, de matar a ex-namorada, de 20, em Mathias Lobato (MG), no Vale do Rio Doce, na noite de segunda-feira (5/1) foi preso ontem. O crime foi presenciado pela irmã da vítima, que relatou à Polícia Militar (PM) que a moça também foi agredida no último sábado (3/1).

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito invadiu a casa da mulher pulando uma janela dos fundos. Ele surpreendeu a jovem e começou a estrangulá-la. Em seguida, deu várias facadas nela. A agressão só cessou quando a irmã da vítima empurrou o autor.

A jovem foi socorrida e levada a um hospital da cidade vizinha, em Frei Inocêncio (MG), mas morreu logo depois de dar entrada na unidade de saúde. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Governador Valadares (MG).

Histórico de violência

Relatos da família indicam que o crime foi premeditado e motivado porque o homem não aceitava o fim do relacionamento. A mulher foi agredida pelo suspeito no sábado (3/1) e terminou o namoro. Ela passou uns dias na fazenda onde a mãe mora, mas voltou para sua casa em Mathias Lobato no mesmo dia em que foi assassinada.

Fuga e confissão

Depois de cometer o crime, o homem fugiu a pé. Ele foi até a casa dos pais com as roupas sujas de barro e sangue, onde pegou uma mochila. Lá, ele confessou ao pai que "achava que tinha matado a namorada", e pediu uma carona para Itambacuri (MG), na mesma região.

O pai negou o auxílio e o suspeito seguiu em direção à BR-116, mas uma operação de cerco e bloqueio foi montada pela PM de Governador Valadares, Teófilo Otoni (MG), Itambacuri e Frei Inocêncio. O suspeito se entregou na noite ontem, alegando ter cometido o crime por "motivos passionais".

Ele foi encaminhado à delegacia, onde ficará à disposição da Justiça.

Canais de ajuda

Casos de violência doméstica devem ser denunciados. Se você ou alguém que você conhece está em perigo, ligue:

190: Polícia Militar (Emergência)

180: Central de Atendimento à Mulher

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.

Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.