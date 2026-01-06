Suspeito de matar mulher que conheceu no mesmo dia a facadas é preso em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O homem de 28 anos, suspeito de matar uma mulher que conheceu no mesmo dia, por ciúmes, foi preso nessa segunda-feira (5/1), na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A mulher foi esfaqueada no Bairro Novo Aarão Reis, Região Norte, e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel, mas morreu no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima e o suspeito se conheceram em um ponto de ônibus um dia antes. Eles marcaram de se encontrar em um bar localizado ao lado da casa do homem, na Avenida Detetive Eduardo Fernandes, no mesmo bairro.

Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que o casal permaneceu no local desde a manhã. Por volta das 19h, a vítima teria conversado com outro homem e, em seguida, o suspeito pegou o celular dela, correu para dentro do imóvel e foi seguido pela companheira.

Assim que entrou no local, a mulher foi surpreendida e esfaqueada, sofrendo ferimentos na região do abdômen. A morte foi constatada pelo Samu. Depois de cometer o crime, o homem cortou a pulseira da tornozeleira eletrônica que usava e fugiu.



O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.

Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.