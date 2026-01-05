MG: mãe é presa por ameaçar matar a filha, gravar vídeo e postar nas redes
"Te coloquei no mundo, posso tirar", diz a mulher para a filha em vídeo publicado nas redes sociais
Uma mulher de nome Natália está presa na Delegacia de Polícia Civil de São Geraldo, na Zona da Mata de Minas Gerais, por agredir e ameaçar a filha, de 4 anos, num vídeo que circulou nas redes sociais.
A mulher reside no Bairro Santo Antônio, em São Geraldo, e foi ela quem postou o vídeo. Lá diz que a menina a desobedeceu, usando um celular, que lhe foi tomado.
Em determinado instante do vídeo, a mãe chega a ameaçar a filha de morte, ao dizer: “”te coloquei no mundo, posso tirar”.
O vídeo chegou à Polícia Militar e Conselho Tutelar, que agiram imediatamente. A criança foi recolhida e colocada em segurança com parentes da mulher.
O caso foi registrado na Polícia Civil, e está em investigação. O Conselho tutelar soltou nota dizendo: “Qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes é crime e deve ser denunciada, imediatamente, pelos canais oficiais”. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia, número 181, ou pelo 190 da Polícia Militar.