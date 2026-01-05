MG: mãe é presa por ameaçar matar a filha, gravar vídeo e postar nas redes

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma mulher de nome Natália está presa na Delegacia de Polícia Civil de São Geraldo, na Zona da Mata de Minas Gerais, por agredir e ameaçar a filha, de 4 anos, num vídeo que circulou nas redes sociais.

A mulher reside no Bairro Santo Antônio, em São Geraldo, e foi ela quem postou o vídeo. Lá diz que a menina a desobedeceu, usando um celular, que lhe foi tomado.

Em determinado instante do vídeo, a mãe chega a ameaçar a filha de morte, ao dizer: “”te coloquei no mundo, posso tirar”.

O vídeo chegou à Polícia Militar e Conselho Tutelar, que agiram imediatamente. A criança foi recolhida e colocada em segurança com parentes da mulher.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso foi registrado na Polícia Civil, e está em investigação. O Conselho tutelar soltou nota dizendo: “Qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes é crime e deve ser denunciada, imediatamente, pelos canais oficiais”. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia, número 181, ou pelo 190 da Polícia Militar.