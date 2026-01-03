Assine
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Homem bate em namorada por suspeitar que ela tem caso com o próprio filho

Mulher era ameaçada constantemente pelo namorado, com quem mantinha um relacionamento há cerca de 10 meses

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
03/01/2026 15:41

Mulher temerosa em possível relacionamento abusivo, com fundo escuro
Homem bate em namorada por suspeitar que ela tem caso com o próprio filho crédito: Istock/reprodução

Uma mulher, de idade não divulgada, foi agredida pelo namorado, de 56, em Lagoa Formosa (MG), no Alto Paranaíba, na madrugada do dia 1° de janeiro. O homem desconfiava que a parceira estava tendo um caso com o próprio filho dela, motivando a violência seguida de ameaças. Ele foi preso em flagrante por violência doméstica.

Segundo a Polícia Militar (PM), eles foram acionados via WhatsApp na madrugada do ano novo, por volta de 00h15. A mulher pediu socorro e disse que estava sendo agredida dentro de um carro prata, mas não conseguiu passar a localização. Mais tarde, a filha da vítima abordou uma viatura em patrulhamento e informou o ocorrido.

Os policiais foram até a casa da vítima, onde a encontram em estado de choque. A mulher relatou que tem um relacionamento com o homem há cerca de 10 meses e que era ameaçada constantemente. Segundo a mulher, o namorado dizia que conseguiria uma arma de fogo para matá-la.

Na noite de réveillon, o suspeito teve crise de ciúmes em relação ao filho dela, de quem desconfiava ter um relacionamento amoroso com a mãe. A discussão dentro do carro escalou e, ao tentar sair do veículo, foi impedida. Eles foram para a casa dela, onde o autor a agrediu e a enforcou. Conforme relato, ele a ameaçou dizendo que se ela chamasse a polícia "iria ficar pior" e que, ao sair da prisão, "iria matá-la de todo jeito". Os policiais perceberam que o homem tinha visíveis sinais de embriaguez.

O suspeito não deu detalhes dos fatos aos militares e pediu várias vezes para a vítima retirar a queixa contra ele. A mulher não apresentava lesões visíveis e dispensou atendimento médico, mas manifestou intenção de representar criminalmente contra o agressor. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça e violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha, e conduzido à delegacia.

Tópicos relacionados:

crime minas-gerais pm policia relacionamento violencia-contra-mulher violencia-de-genero

