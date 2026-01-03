Homem bate em namorada por suspeitar que ela tem caso com o próprio filho

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher, de idade não divulgada, foi agredida pelo namorado, de 56, em Lagoa Formosa (MG), no Alto Paranaíba, na madrugada do dia 1° de janeiro. O homem desconfiava que a parceira estava tendo um caso com o próprio filho dela, motivando a violência seguida de ameaças. Ele foi preso em flagrante por violência doméstica.

Segundo a Polícia Militar (PM), eles foram acionados via WhatsApp na madrugada do ano novo, por volta de 00h15. A mulher pediu socorro e disse que estava sendo agredida dentro de um carro prata, mas não conseguiu passar a localização. Mais tarde, a filha da vítima abordou uma viatura em patrulhamento e informou o ocorrido.

Os policiais foram até a casa da vítima, onde a encontram em estado de choque. A mulher relatou que tem um relacionamento com o homem há cerca de 10 meses e que era ameaçada constantemente. Segundo a mulher, o namorado dizia que conseguiria uma arma de fogo para matá-la.

Na noite de réveillon, o suspeito teve crise de ciúmes em relação ao filho dela, de quem desconfiava ter um relacionamento amoroso com a mãe. A discussão dentro do carro escalou e, ao tentar sair do veículo, foi impedida. Eles foram para a casa dela, onde o autor a agrediu e a enforcou. Conforme relato, ele a ameaçou dizendo que se ela chamasse a polícia "iria ficar pior" e que, ao sair da prisão, "iria matá-la de todo jeito". Os policiais perceberam que o homem tinha visíveis sinais de embriaguez.

O suspeito não deu detalhes dos fatos aos militares e pediu várias vezes para a vítima retirar a queixa contra ele. A mulher não apresentava lesões visíveis e dispensou atendimento médico, mas manifestou intenção de representar criminalmente contra o agressor. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça e violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha, e conduzido à delegacia.

