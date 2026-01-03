Homem bate em namorada por suspeitar que ela tem caso com o próprio filho
Mulher era ameaçada constantemente pelo namorado, com quem mantinha um relacionamento há cerca de 10 meses
compartilheSIGA
Uma mulher, de idade não divulgada, foi agredida pelo namorado, de 56, em Lagoa Formosa (MG), no Alto Paranaíba, na madrugada do dia 1° de janeiro. O homem desconfiava que a parceira estava tendo um caso com o próprio filho dela, motivando a violência seguida de ameaças. Ele foi preso em flagrante por violência doméstica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Polícia Militar (PM), eles foram acionados via WhatsApp na madrugada do ano novo, por volta de 00h15. A mulher pediu socorro e disse que estava sendo agredida dentro de um carro prata, mas não conseguiu passar a localização. Mais tarde, a filha da vítima abordou uma viatura em patrulhamento e informou o ocorrido.
Leia Mais
Os policiais foram até a casa da vítima, onde a encontram em estado de choque. A mulher relatou que tem um relacionamento com o homem há cerca de 10 meses e que era ameaçada constantemente. Segundo a mulher, o namorado dizia que conseguiria uma arma de fogo para matá-la.
- BH: homem esfaqueia companheira após bater carro da vítima
- Feminicídio: homem mata a companheira na frente da filha de cinco anos
Na noite de réveillon, o suspeito teve crise de ciúmes em relação ao filho dela, de quem desconfiava ter um relacionamento amoroso com a mãe. A discussão dentro do carro escalou e, ao tentar sair do veículo, foi impedida. Eles foram para a casa dela, onde o autor a agrediu e a enforcou. Conforme relato, ele a ameaçou dizendo que se ela chamasse a polícia "iria ficar pior" e que, ao sair da prisão, "iria matá-la de todo jeito". Os policiais perceberam que o homem tinha visíveis sinais de embriaguez.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O suspeito não deu detalhes dos fatos aos militares e pediu várias vezes para a vítima retirar a queixa contra ele. A mulher não apresentava lesões visíveis e dispensou atendimento médico, mas manifestou intenção de representar criminalmente contra o agressor. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça e violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha, e conduzido à delegacia.