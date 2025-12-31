Assine
overlay
Início Gerais
FACÃO

Homem esfaqueia irmão por causa de uma cueca no Vale do Rio Doce

Discussão na zona rural de Mesquita acabou com golpe de facas e facão. Armas usadas no crime ainda não foram encontradas

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
31/12/2025 15:44

compartilhe

SIGA
x
Irmãos estão presos na Delegacia de Polícia Civil de Mesquita
Irmãos estão presos na Delegacia de Polícia Civil de Mesquita crédito: PCMG

Uma briga entre dois irmãos, de 20 e de 18 anos, por causa de uma cueca acabou em agressão. O primeiro levou um golpe de facão no antebraço direito, dado pelo segundo. O fato ocorreu no último domingo (28/12) em Barra Grande, zona rural de Mesquita (MG), no Vale do Rio Doce.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A Polícia Militar foi chamada por vizinhos. Na frente da residência onde viviam os dois irmãos e mais três jovens, foram encontrados muitos objetos quebrados espalhados pela rua. Um homem deitado em um colchão foi encontrado na entrada da casa.

Na chegada, os policiais perceberam sangue espalhado pela entrada e no interior da residência. Os vizinhos contaram que na residência todos os cinco brigavam com frequência.

Questionado, o ferido no antebraço contou que seus familiares estiveram na casa e quiseram levá-lo para uma unidade hospitalar, mas que ele se recusou, pois queria esperar que o irmão voltasse, para matá-lo.

Enquanto os militares estavam no local, o irmão que seria o agressor apareceu. Ele alegou aos policiais que o irmão mais novo teria lhe dado uma facada na virilha e que, para se defender, teria pegado o facão, dado o golpe no irmão e fugido.

O irmão ferido foi levado para uma unidade de atendimento hospitalar, depois para a delegacia de Mesquita, onde já estava o outro irmão. Os policiais foram até a casa da família e lá encontraram a mãe, que contou que o filho tinha voltado pra casa com duas facas e um facão, e que desconfiou que algo restava errado, por isso, jogou as armas brancas no mato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Estas ainda não foram encontradas, pois a mãe não soube precisar o local exato em que dispensou as facas e o facão.

Tópicos relacionados:

briga cueca esfaqueia irmao pcmg tentativa-de-homicidio vale-do-rio-doce

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay