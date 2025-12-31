Homem esfaqueia irmão por causa de uma cueca no Vale do Rio Doce
Discussão na zona rural de Mesquita acabou com golpe de facas e facão. Armas usadas no crime ainda não foram encontradas
Uma briga entre dois irmãos, de 20 e de 18 anos, por causa de uma cueca acabou em agressão. O primeiro levou um golpe de facão no antebraço direito, dado pelo segundo. O fato ocorreu no último domingo (28/12) em Barra Grande, zona rural de Mesquita (MG), no Vale do Rio Doce.
A Polícia Militar foi chamada por vizinhos. Na frente da residência onde viviam os dois irmãos e mais três jovens, foram encontrados muitos objetos quebrados espalhados pela rua. Um homem deitado em um colchão foi encontrado na entrada da casa.
Na chegada, os policiais perceberam sangue espalhado pela entrada e no interior da residência. Os vizinhos contaram que na residência todos os cinco brigavam com frequência.
Questionado, o ferido no antebraço contou que seus familiares estiveram na casa e quiseram levá-lo para uma unidade hospitalar, mas que ele se recusou, pois queria esperar que o irmão voltasse, para matá-lo.
Enquanto os militares estavam no local, o irmão que seria o agressor apareceu. Ele alegou aos policiais que o irmão mais novo teria lhe dado uma facada na virilha e que, para se defender, teria pegado o facão, dado o golpe no irmão e fugido.
O irmão ferido foi levado para uma unidade de atendimento hospitalar, depois para a delegacia de Mesquita, onde já estava o outro irmão. Os policiais foram até a casa da família e lá encontraram a mãe, que contou que o filho tinha voltado pra casa com duas facas e um facão, e que desconfiou que algo restava errado, por isso, jogou as armas brancas no mato.
Estas ainda não foram encontradas, pois a mãe não soube precisar o local exato em que dispensou as facas e o facão.