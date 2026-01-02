Homem agride irmãs e parentes com barra de ferro em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O primeiro dia de 2026 registrou, segundo informações da Polícia Militar, um grande número de incidentes em festas de família, tanto na capital quanto no interior.

Um desses casos aconteceu no Bairro Vila Maria, Região Nordeste de Belo Horizonte, onde uma família estava reunida, esperando a chegada do irmão mais velho, um homem de 56 anos.

No entanto, a alegria da família se transformou em tristeza e, por pouco, não se transformou em tragédia.

É que o homem de 56 anos, que é viciado em drogas, chegou ao local bastante transtornado. Apesar dos pedidos dos parentes para que ele não voltasse a usar droga, naquela noite ele acendeu um baseado e acabou perdendo o equilíbrio.

Ele estava do lado de fora da casa, onde passou a mão numa barra de ferro e investiu contra os parentes. Primeiro, tentou agredir a irmã de 36 anos, que teria o repreendido severamente.

O irmão atingiu a mulher diversas vezes. Os parentes foram para cima dele, na tentativa de parar as agressões, mas três deles foram atingidos. Depois disso, finalmente, o agressor foi contido.

A Polícia Militar foi chamada. Ao ver a chegada dos agentes, o homem tentou fugir, mas foi alcançado e preso, sendo levado para a Delegacia de Plantão. A irmã e os parentes feridos foram levados para a UPA Nordeste, onde foram medicados.