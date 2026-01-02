Assine
BRIGA FAMILIAR

Homem agride irmãs e parentes com barra de ferro em BH

Segundo informações da Polícia Militar, homem seria viciado em drogas e teria surtado após consumir um baseado. Caso aconteceu no Bairro Vila Maria

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
02/01/2026 11:42

Policiais perseguiu e prendeu homem que agrediu a irmã e parentes com barra de ferro
Policiais perseguiram e prenderam homem que agrediu a irmã e parentes com barra de ferro crédito: PMMG

O primeiro dia de 2026 registrou, segundo informações da Polícia Militar, um grande número de incidentes em festas de família, tanto na capital quanto no interior.

Um desses casos aconteceu no Bairro Vila Maria, Região Nordeste de Belo Horizonte, onde uma família estava reunida, esperando a chegada do irmão mais velho, um homem de 56 anos.

No entanto, a alegria da família se transformou em tristeza e, por pouco, não se transformou em tragédia.

 É que o homem de 56 anos, que é viciado em drogas, chegou ao local bastante transtornado. Apesar dos pedidos dos parentes para que ele não voltasse a usar droga, naquela noite ele acendeu um baseado e acabou perdendo o equilíbrio.

Ele estava do lado de fora da casa, onde passou a mão numa barra de ferro e investiu contra os parentes. Primeiro, tentou agredir a irmã de 36 anos, que teria o repreendido severamente.

O irmão atingiu a mulher diversas vezes. Os parentes foram para cima dele, na tentativa de parar as agressões, mas três deles foram atingidos. Depois disso, finalmente, o agressor foi contido.

A Polícia Militar foi chamada. Ao ver a chegada dos agentes, o homem tentou fugir, mas foi alcançado e preso, sendo levado para a Delegacia de Plantão. A irmã e os parentes feridos foram levados para a UPA Nordeste, onde foram medicados.

