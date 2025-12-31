Juiz é preso suspeito de ameaçar mulher e filha de morte com revólver

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Michael Curi e Silva, de 59 anos, juiz de direito aposentado, foi preso na noite do último domingo (28/12) em sua casa no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, acusado de agredir e ameaçar de morte a companheira dele e a filha do casal, de apenas 6 anos.

A prisão ocorreu depois que a PM recebeu uma ligação de vizinhos do juiz, alegando terem ouvido gritos de socorro. Segundo relatos de vizinhos, a mulher gritava para que o juiz soltasse a arma que estaria empunhando.

Duas guarnições foram enviadas ao local, e lá, encontraram a vítima, uma mulher de 41 anos, em estado de pânico e implorando por socorro. “Não deixa ele me pegar, por favor. Deixa eu entrar na viatura com minha filha, tira a gente daqui”, teria dito a mulher, segundo consta na ocorrência policial.

Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, a vítima disse ter sido agredida com socos no rosto e ameaçada com um revólver. Quando chegaram à casa, os policiais tiveram dificuldades para acessar o imóvel porque o juiz não permitia. Depois de algum tempo, ele resolveu permitir a entrada dos policiais.

Na primeira conversa com os militares, o juiz disse que era apenas uma briga, uma discussão entre ele e a mulher. Mesmo na frente os policiais, o juiz voltou a agredir verbalmente a mulher, dizendo que “ela seria um lixo”.

O juiz negou ter uma arma em casa, mas nas buscas realizadas os militares encontraram duas armas, além de porções de cocaína e munições de diversos calibres, que estavam no closet do quarto do casal.

Ameaças

O mais surpreendente, segundo os policiais, é que mesmo depois de receber ordem de prisão, o juiz fez mais ameaças contra a esposa e a filha do casal, dizendo que iria matar as duas.

Michael foi levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), onde a prisão em flagrante foi ratificada pelos crimes de lesão corporal, violência doméstica e familiar, injúria, ameaça e posse de drogas para consumo pessoal.

Ele foi levado para a Casa de Custódia do Policial Penal, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), na segunda-feira (29/12) e, transferido para o Centro de Apoio Médico e Pericial (Camp), em Ribeirão das Neves, na Grande BH, ontem (30).

Segundo informações da Sejusp, o juiz Michael foi aposentado por “incapacidade permanente para o trabalho”. Ele prestou serviço no Tribunal do Júri em Belo Horizonte.

A menina, filha do casal, foi entregue a uma tia, que ficou responsável pela tutela.