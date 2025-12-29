MG: mulher morde dedo da sogra em discussão e arranca pedaço
Agressão ocorreu durante uma festa de confraternização de Natal, na casa da vítima, onde a família estava reunida
compartilheSIGA
Uma mulher de 27 anos encontra-se presa na Delegacia de Bom Despacho (MG), no Centro-Oeste do estado, suspeita de arrancar no dente parte de um dos dedos da sua sogra. O desentendimento aconteceu no Natal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, a família estava reunida na casa da vítima, no Bairro Santa Cruz, em Pompéu. Havia uma festa de confraternização e, em dado momento, a mulher, que se mostrava alterada, com sintomas de embriaguez, investiu contra a sogra e deu-lhe uma mordida numa das mãos, arrancando parte do dedo mindinho.
- Pitbull arranca couro cabeludo de menino de 5 anos
- Homem arranca e engole parte da boca da namorada após ela pedir separação
- Jovem tenta reatar namoro com ex e acaba agredida em motel
Parentes socorreram a vítima e a levaram para a UPA de Pompéu, onde foi constatada uma fratura, além de parte do dedo ter sido decepada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Como era necessário fazer uma cirurgia, a vítima foi transferida para um hospital de Sete Lagoas (MG), na Região Central, onde foi operada e recebeu alta em seguida. O caso é investigado pela Delegacia de Bom Despacho.