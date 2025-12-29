Assine
AGRESSÃO

MG: mulher morde dedo da sogra em discussão e arranca pedaço

Agressão ocorreu durante uma festa de confraternização de Natal, na casa da vítima, onde a família estava reunida

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
29/12/2025 12:08

Mulher que agrediu a sogra está detida na Delegacia de Bom Despacho
Mulher que agrediu a sogra está detida na Delegacia de Bom Despacho crédito: PCMG

Uma mulher de 27 anos encontra-se presa na Delegacia de Bom Despacho (MG), no Centro-Oeste do estado, suspeita de arrancar no dente parte de um dos dedos da sua sogra. O desentendimento aconteceu no Natal.

Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, a família estava reunida na casa da vítima, no Bairro Santa Cruz, em Pompéu. Havia uma festa de confraternização e, em dado momento, a mulher, que se mostrava alterada, com sintomas de embriaguez, investiu contra a sogra e deu-lhe uma mordida numa das mãos, arrancando parte do dedo mindinho.

Parentes socorreram a vítima e a levaram para a UPA de Pompéu, onde foi constatada uma fratura, além de parte do dedo ter sido decepada.

Como era necessário fazer uma cirurgia, a vítima foi transferida para um hospital de Sete Lagoas (MG), na Região Central, onde foi operada e recebeu alta em seguida. O caso é investigado pela Delegacia de Bom Despacho.

