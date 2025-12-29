MG: mulher morde dedo da sogra em discussão e arranca pedaço

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma mulher de 27 anos encontra-se presa na Delegacia de Bom Despacho (MG), no Centro-Oeste do estado, suspeita de arrancar no dente parte de um dos dedos da sua sogra. O desentendimento aconteceu no Natal.

Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, a família estava reunida na casa da vítima, no Bairro Santa Cruz, em Pompéu. Havia uma festa de confraternização e, em dado momento, a mulher, que se mostrava alterada, com sintomas de embriaguez, investiu contra a sogra e deu-lhe uma mordida numa das mãos, arrancando parte do dedo mindinho.

Parentes socorreram a vítima e a levaram para a UPA de Pompéu, onde foi constatada uma fratura, além de parte do dedo ter sido decepada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como era necessário fazer uma cirurgia, a vítima foi transferida para um hospital de Sete Lagoas (MG), na Região Central, onde foi operada e recebeu alta em seguida. O caso é investigado pela Delegacia de Bom Despacho.