BH: jovem tenta entrar em fast food e acaba internado após garrafada

Um jovem de 17 anos levou uma garrafada e terminou com um corte no pescoço depois de tentar entrar na unidade da rede de fast food Burger King na Avenida Heráclito Mourão de Miranda, na altura do Bairro Alípio de Melo, na Pampulha, em Belo Horizonte (MG), na noite dessa quinta-feira (20/11).

O caso foi registrado como lesão corporal. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava acompanhada de dois outros jovens quando tentou entrar na unidade, mas foi impedida por um grupo de nove jovens que estavam em cinco bicicletas.

Conforme relatado aos militares, o grupo colocou bicicletas na frente da unidade, impedindo pessoas de passarem. O grupo de amigos questionou e tentou tirar uma das bicicletas, mas a gangue não gostou e um dos suspeitos disse que não era para colocar a mão na bicicleta.

O trio saiu da porta e seguiu andando pela avenida, mas foi seguido. Neste momento, conforme os relatos, o grupo começou a provoca-los. A vítima respondeu aos xingamentos, continuou andando e a gangue continuou a seguir o trio, afirmando que “pegariam” a vítima.

O jovem de 17 anos, porém, respondeu mais uma vez às provocações e foi atacado pelo grupo. Os dois amigos que o acompanhavam também foram agredidos e uma briga generalizada foi iniciada. Em meio à confusão, o jovem recebeu uma garrafada no pescoço.

O jovem foi socorrido à UPA Santa Terezinha e, de acordo com a equipe médica, teve um corte na região cervical direita. Apesar de não correr risco de morte, ele permanece internado.

Os militares encontraram o grupo pela região e, todos eles, inclusive o responsável pela garrafada, foram reconhecidos pelas testemunhas. Os nove autores, que têm idades entre 14 e 19 anos, foram levados à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente de Belo Horizonte, que segue com o caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Burger King foi procurado para um posicionamento sobre o caso e, até o momento, não retornou. O espaço segue aberto.

