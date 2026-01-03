Homem mata o tio durante briga familiar em Minas
Segundo testemunhas, homem conseguiu falar o nome do autor do homicídio antes de perder a consciência e morrer. Crime ocorreu em Uberaba (MG), no Triângulo
Um homem de 52 anos foi morto pelo sobrinho a facadas na tarde dessa sexta-feira (2/1) em Uberaba (MG), no Triângulo. Segundo a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu na Rua Montevidéu, Bairro Vila Água Santa, e o suspeito foi preso em flagrante.
De acordo com a PM, a vítima foi atingida por quatro golpes de faca no tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem morreu no local. Testemunhas relataram que ele conseguiu dizer o nome do autor antes de perder a consciência.
O suspeito fugiu em uma motocicleta após o crime, mas foi localizado pela polícia na Rua Sepetiba, no Bairro Jardim Espírito Santo, com roupas sujas de sangue. Conforme apurado, a motivação do crime foi uma desavença familiar e o suspeito foi conduzido à delegacia.