'Estou péssima e arrasada', afirma mãe de um dos amigos mortos em SC

“Estou péssima e arrasada”. O desabafo é de Rosa Maria Máximo, mãe de Bruno Máximo da Silva, de 28 anos, natural de Guaranésia (MG). Ela confirmou, neste sábado (3/1), a morte do filho, que estava desaparecido em Santa Catarina junto de outros três amigos desde o último domingo (28/12).

Segundo Rosa Maria, a notícia não foi repassada oficialmente pela polícia, mas chegou por meio de outra mãe. Os quatro amigos moravam em São José, na Região Metropolitana de Florianópolis (SC), onde haviam se mudado para trabalhar, atuando como garçons.

A Polícia Civil de Santa Catarina investigava o desaparecimento do grupo, formado por jovens naturais do Sul de Minas e do interior de São Paulo. De acordo com Rosa Maria, a angústia tomou conta da família ao longo dos dias de busca. “Eu já não tinha mais esperança. Tinha a intuição de que encontrariam eles sem vida. Foram seis dias de procura”, relatou.

Ela conta que recebeu a confirmação da morte por meio da mãe de Guilherme Macedo de Almeida, de 20 anos, também natural de Guaranésia (MG). A mulher viajou para Santa Catarina para acompanhar de perto as investigações e facilitar o contato com as autoridades.

Ainda conforme Rosa Maria, a mãe de Guilherme vai auxiliar nos trâmites relacionados à liberação dos corpos e aos procedimentos para o sepultamento. As circunstâncias das mortes ainda não foram oficialmente detalhadas pela Polícia Civil.

As famílias aguardam agora informações formais das autoridades catarinenses sobre o caso.

Quem são as vítimas?



Bruno Máximo da Silva, de 28 anos, de Guaranésia (MG)

Guilherme Macedo de Almeida, de 20 anos, de Guaranésia (MG)

Daniel Luiz da Silveira, de 28 anos, de Guaxupé (MG)

Pedro Henrique Prado de Oliveira, de 19 anos, nascido em Araraquara (SP)

A mãe de Pedro Henrique, Sílvia Prado de Oliveira, confirmou a morte do filho. Já uma prima de Daniel Luiz, que não quis se identificar, também afirmou que a família recebeu a notícia. “Infelizmente recebemos agora há pouco a informação de que foram encontrados sem vida”, relatou.