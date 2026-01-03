Assine
Criança de 11 anos desaparece de festa, dorme fora de casa e é achada

Menino passou a noite numa casa longa da dele, onde buscou abrigo ao se perder em região de mata densa

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/01/2026 08:54 - atualizado em 03/01/2026 08:54

Bombeiros localizam criança de 11 anos que desapareceu em área rural de Coração de Jesus (MG)
Bombeiros localizam criança de 11 anos que desapareceu em área rural de Coração de Jesus (MG)

Uma criança de 11 anos que estava desaparecida em uma área rural de Coração de Jesus (MG), no Norte do estado, foi encontrada em uma residência na região, onde teria dormido. A ocorrência foi registrada na localidade conhecida como Mameluque, a cerca de 25 quilômetros da zona urbana.

O 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta de 23h30 de quinta-feira (1°/1), por familiares do menino, que participava de uma confraternização em um sítio da região. A ausência da criança foi notada ainda por volta do meio-dia, mas as buscas iniciais realizadas por parentes e amigos não tiveram sucesso, devido à mata densa e às diversas estradas vicinais na região.

A Polícia Militar também procurou a criança a partir do chamado, sem êxito. Por isso, o 7º BBM, com sede em Montes Claros (MG), mobilizou uma equipe especializada, composta por militares do Canil e um operador de drone (RPA), que iniciou as buscas ainda durante a noite.

As equipes chegaram ao local por volta de 3h da madrugada dessa sexta-feira (2/1) e, depois de reunião com o pai da criança, definiram uma nova estratégia. Ao longo da madrugada, os bombeiros seguiram rastros e vestígios deixados pelo menino, percorrendo cerca de 18 quilômetros entre áreas de mata fechada e estradas vicinais.

Já no período da manhã, uma segunda equipe foi empenhada para reforçar as buscas. Durante a operação, os militares foram informados de que a criança havia sido localizada na mesma direção em que as equipes atuavam, porém ainda a uma distância considerável.

Segundo relato do próprio menino, ele não estava gostando da festa, por isso saiu, mas acabou se perdendo. Ele foi encontrado ainda no fim do dia por um morador da região, que, sem saber do desaparecimento, permitiu que a criança passasse a noite na residência. Na manhã seguinte, o morador comunicou o fato às autoridades.

A criança não apresentava lesões aparentes e dispensou atendimento hospitalar. Mesmo assim, os pais foram orientados quanto à necessidade de encaminhá-la para avaliação clínica preventiva.

Os bombeiros reforçam a importância do acionamento imediato das autoridades em casos de desaparecimento, especialmente em áreas rurais ou de mata, para ampliar as chances de localização rápida e segura.

corpo-de-bombeiros crianca desaparecimento infancia minas-gerais

