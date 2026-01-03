Corpo de homem encontrado em cachoeira no Barreiro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã deste sábado (3/1), na Cachoeira do Bicão, no Barreiro, em Belo Horizonte (MG).

As causas da morte ainda não puderam ser determinadas. Mas segundo informações da Polícia Militar, havia muito sangue no chão e em pedras, incluindo paredes da queda d'água. Além disso, o corpo tinha ferimentos nos braços e costas.

O lago depois da cachoeira tem profundidade de 30 centímetros, e é onde o corpo estava. O Corpo de Bombeiros foi até a Rua Cachoeira Dourada, Bairro Solar do Barreiro, para resgatar o corpo, que foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), depois da perícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Civil considera a hipótese de que tenha sido homicídio.