BH: bombeiros resgatam homem 'jogado' no Rio Arrudas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para um resgate no Rio Arrudas, na Avenida do Contorno, no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (2/1). Segundo informações preliminares, um homem jogou outro dentro do rio.

A corporação informou que a motivação foi, possivelmente, uma briga. Uma viatura da Polícia Militar passava pelo local no momento do desentendimento e abordou o autor, que foi preso.

Militares do Primeiro Batalhão se deslocam para o local para atender à ocorrência e resgatar a vítima, que foi levada pela água do córrego.

O CBMMG informou que mobilizou duas viaturas para procurar o homem. Um dos veículos está percorrendo as margens do Ribeirão Arrudas, enquanto o outro permanecerá na região de Marzagânia, em um local onde há pedras no leito do curso d’água. Um helicóptero e um drone também estão empenhados nas buscas.

Conforme os bombeiros, o incidente ocorreu próximo ao Restaurante Popular. As circunstâncias do caso ainda não foram divulgadas.

Usuários do aplicativo de trânsito Waze registraram que o trânsito está intenso na área, especialmente no trecho da Avenida do Contorno entre a Rua dos Caetés e a altura do Viaduto Nansen Araújo.