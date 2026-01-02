Assine
QUEDA NO RIO

BH: bombeiros resgatam homem 'jogado' no Rio Arrudas

Conforme o Corpo de Bombeiros, a queda foi motivada por uma possível briga entre dois homens

02/01/2026 19:39 - atualizado em 02/01/2026 20:10

Caso aconteceu próximo ao Restaurante Popular
Caso aconteceu próximo ao Restaurante Popular crédito: Reprodução/Google StreetView

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para um resgate no Rio Arrudas, na Avenida do Contorno, no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (2/1). Segundo informações preliminares, um homem jogou outro dentro do rio.

A corporação informou que a motivação foi, possivelmente, uma briga. Uma viatura da Polícia Militar passava pelo local no momento do desentendimento e abordou o autor, que foi preso. 

Militares do Primeiro Batalhão se deslocam para o local para atender à ocorrência e resgatar a vítima, que foi levada pela água do córrego. 

O CBMMG informou que mobilizou duas viaturas para procurar o homem. Um dos veículos está percorrendo as margens do Ribeirão Arrudas, enquanto o outro permanecerá na região de Marzagânia, em um local onde há pedras no leito do curso d’água. Um helicóptero e um drone também estão empenhados nas buscas.

Conforme os bombeiros, o incidente ocorreu próximo ao Restaurante Popular. As circunstâncias do caso ainda não foram divulgadas.

Usuários do aplicativo de trânsito Waze registraram que o trânsito está intenso na área, especialmente no trecho da Avenida do Contorno entre a Rua dos Caetés e a altura do Viaduto Nansen Araújo.

