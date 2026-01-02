Assine
overlay
Início Gerais
FOGO EM RESIDÊNCIA

Jovem morre carbonizado em incêndio dentro de casa

Testemunhas relataram aos bombeiros que havia dois jovens no imóvel, mas apenas um corpo foi encontrado

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
02/01/2026 17:52 - atualizado em 02/01/2026 17:54

compartilhe

SIGA
x
Corpo foi encontrado em meio aos destroços
Corpo foi encontrado em meio aos destroços crédito: CBMMG

O corpo de um jovem foi encontrado carbonizado após um incêndio em uma residência, no bairro Ipiranga, em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Militares do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros (CBMMG) foram acionados para combater o fogo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme informado pela corporação, ao chegarem no local, a equipe encontrou o imóvel tomado pelas chamas. Os bombeiros precisaram forçar a entrada por uma das portas da casa para conter o fogo e encontrar as vítimas.

Testemunhas vizinhas relataram aos militares que haviam dois jovens dentro da residência, sendo o morador e um suposto amigo. 

Leia Mais

Durante o rescaldo, os militares encontraram um corpo carbonizado em meio aos escombros. No entanto, a vítima ainda não foi identificada, e o segundo corpo não foi encontrado.

Em imagens registradas pelo Corpo de Bombeiros, é possível ver os estragos e parte da casa destruída. O combate às chamas exigiu o uso de 1.500 litros de água.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A vítima encontrada foi removida do local e encaminhada para o serviço funerário. As polícias Civil e Militar foram acionadas para apurar as circunstâncias do incêndio.

Tópicos relacionados:

bombeiros divinopolis incendio minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay