Jovem morre carbonizado em incêndio dentro de casa
Testemunhas relataram aos bombeiros que havia dois jovens no imóvel, mas apenas um corpo foi encontrado
O corpo de um jovem foi encontrado carbonizado após um incêndio em uma residência, no bairro Ipiranga, em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Militares do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros (CBMMG) foram acionados para combater o fogo.
Conforme informado pela corporação, ao chegarem no local, a equipe encontrou o imóvel tomado pelas chamas. Os bombeiros precisaram forçar a entrada por uma das portas da casa para conter o fogo e encontrar as vítimas.
Testemunhas vizinhas relataram aos militares que haviam dois jovens dentro da residência, sendo o morador e um suposto amigo.
Durante o rescaldo, os militares encontraram um corpo carbonizado em meio aos escombros. No entanto, a vítima ainda não foi identificada, e o segundo corpo não foi encontrado.
Em imagens registradas pelo Corpo de Bombeiros, é possível ver os estragos e parte da casa destruída. O combate às chamas exigiu o uso de 1.500 litros de água.
A vítima encontrada foi removida do local e encaminhada para o serviço funerário. As polícias Civil e Militar foram acionadas para apurar as circunstâncias do incêndio.