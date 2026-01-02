Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO!

Chove forte em BH na tarde desta sexta-feira (2/1)

A capital mineira está sob alerta de pancadas de chuva (20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8 horas deste sábado (3)

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
02/01/2026 17:44

compartilhe

SIGA
x
Regiões Centro-Sul, Noroeste, Oeste e Pampulha registraram chuva
Regiões Centro-Sul, Noroeste, Oeste e Pampulha registraram chuva crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Chove forte em Belo Horizonte no final da tarde desta sexta-feira (2/1). A informação foi dada pela Defesa Civil municipal, por volta das 17h30. A capital está sob alerta  de pancadas de chuva (20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8 horas deste sábado (3/1). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o órgão municipal, a Região Noroeste registra chuva extremamente forte, equivalente a 5,0mm/5min.

Já no Centro-Sul de BH, as pancadas estão fortes (2,6 a 5,0mm/5min). No mesmo horário, a Pampulha também marcou chuva moderada. A Região Oeste, por sua vez, tem precipitações leves. 

Leia Mais

A Defesa Civil recomenda para esses casos, que a população evite o contato com a água e regiões propícias a alagamentos. Também é necessário atenção especial para áreas próximas a encostas e morros, bem como de árvores, já que há risco de quedas.

A capital mineira também registrou chuva forte no primeiro dia do ano, que chegou acompanhada por uma ventania. Em 24 horas, o Corpo de Bombeiros atendeu a oito ocorrências relacionadas a corte de árvore.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cuidados

* Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

* Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

* Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

* Atenção especial para áreas de encostas e morros.

* Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Tópicos relacionados:

bh chuva

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay