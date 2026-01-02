Chove forte em BH na tarde desta sexta-feira (2/1)

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Chove forte em Belo Horizonte no final da tarde desta sexta-feira (2/1). A informação foi dada pela Defesa Civil municipal, por volta das 17h30. A capital está sob alerta de pancadas de chuva (20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8 horas deste sábado (3/1).

Segundo o órgão municipal, a Região Noroeste registra chuva extremamente forte, equivalente a 5,0mm/5min.

Já no Centro-Sul de BH, as pancadas estão fortes (2,6 a 5,0mm/5min). No mesmo horário, a Pampulha também marcou chuva moderada. A Região Oeste, por sua vez, tem precipitações leves.

A Defesa Civil recomenda para esses casos, que a população evite o contato com a água e regiões propícias a alagamentos. Também é necessário atenção especial para áreas próximas a encostas e morros, bem como de árvores, já que há risco de quedas.

A capital mineira também registrou chuva forte no primeiro dia do ano, que chegou acompanhada por uma ventania. Em 24 horas, o Corpo de Bombeiros atendeu a oito ocorrências relacionadas a corte de árvore.

Cuidados

* Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.



* Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.



* Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



* Atenção especial para áreas de encostas e morros.



* Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

