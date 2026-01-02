Vereador troca festa de Ano Novo por visita a hospitais do SUS

Trocar a festa da virada de ano por uma verdadeira peregrinação por hospitais. Foi o que fez o vereador Rodrigo Cadeirante (União Brasil), em Montes Claros, no Norte de Minas. Durante a madrugada dessa quinta-feira (1°/1), quando era a comemorada a chegada do Ano Novo, ele percorreu quatro hospitais conveniados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

O objetivo foi vistoriar as condições de atendimento nos hospitais e nas unidades de saúde mantidas pela rede municipal. A “fiscalização” foi feita de surpresa. Atualmente, a Câmara Municipal encontra-se em recesso legislativo.

No exercício do quarto mandato no Legislativo Municipal, Rodrigo Cadeirante é o vereador mais votado na atual legislatura da Câmara Municipal de Montes Claros, tendo recebido 6.320 votos na eleição de 2024.

De acordo com assessoria do vereador, durante a fiscalização ele constatou a falta pediatras na UPA do Bairro Chiquinho Guimarães. Na mesma unidade, ele notou a ausência de agentes da Guarda Municipal. Segundo o vereador, uma ligação dele para o vice-prefeito Otávio Rocha (PP) resultou no deslocamento imediato de uma equipe da Guarda Municipal para o local.

O vereador esteve também no Hospital Municipal Alpheu de Quadros (Bairro Santo Antônio), no Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), vinculado à Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), na Santa Casa de Montes Claros; e no Hospital Aroldo Tourinho, mantido pela fundação hospitalar homônima. Quando chegou neste último, “o dia já amanhecia”.

Ainda de acordo com o Rodrigo Cadeirante, no Hospital Municipal Alpheu de Quadros, os funcionários reclamaram do número insuficiente de técnicos de enfermagem e da má qualidade da alimentação, recusada pelos próprios servidores da unidade. Ele disse que já denunciou o problema na tribuna da Câmara e levou a situação ao conhecimento do prefeito Guilherme Guimarães (União Brasil) do secretário municipal de Saúde, Eduardo Luiz da Silva, solicitando que, ao invés de fornecer a comida, a prefeitura inclua o valor equivalente no contracheque do servidor, como auxílio-alimentação.

Rodrigo Cadeirante informou ainda que na Santa Casa pacientes reclamaram da demora para a realização da triagem. Já no Hospital Universitário, os funcionários reforçaram a necessidade da nomeação dos aprovados no concurso de 2018, realizado pela Unimontes, como forma de suprir o déficit de pessoal que o hospital enfrenta.

O vereador anunciou ainda que pretende fazer um relatório e produzir documentos para encaminhar às autoridades e às direções dos locais fiscalizados.