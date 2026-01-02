Homem é eletrocutado em piscina improvisada no Norte de Minas

Um homem de 40 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica em uma piscina improvisada em um sítio, próximo ao distrito de Barreiro Branco, no município de Catuti (MG), no Norte do estado. O fato aconteceu na tarde dessa quinta-feira (1º/1).

A vítima foi identificada como Adinaldo Batista de Oliveira, cujo sepultamento foi marcado para a tarde desta sexta (2), em Barreiro Branco. Adinaldo morava em Rio Claro (SP) e tinha retornado a Catuti, onde nasceu, para passar o fim de ano com os familiares.

Conforme testemunhas, o homem se refrescava do calor na piscina improvisada junto com seis pessoas. Uma criança teria puxado um fio elétrico próximo da piscina, o que gerou a descarga elétrica. Os banhistas foram atingidos pelo choque e tentaram sair da piscina.

De acordo com uma moradora da região, Adinaldo conseguiu sair da piscina e puxou o fio, tentando salvar as outras pessoas, quando acabou sofrendo uma descarga elétrica ainda maior. Mesmo assim, disse a frase: “calma gente, vai ficar tudo bem!”. Porém, na sequência, começou a convulsionar, sofrendo uma parada cardiorrespitatória.

O homem foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a sede urbana de Catuti, a 21 quilômetros de Barreiro Branco. Porém, mesmo com as manobras de ressuscitação, ele não resistiu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda conforme uma amiga da familia, Adinaldo morava em Rio Claro há cerca de 15 anos. Ele tinha voltado para passar o fim de ano em Catuti, junto da mulher e de uma filha pequena.