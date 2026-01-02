PM troca tiros no Alto Vera Cruz; um agressor foi preso

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Recebidos com tiros, durante um patrulhamento no Bairro Alto Vera Cruz, policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque) prenderam, nessa quinta-feira (1º/01), um homem de 30 anos, envolvido no tiroteio.

O confronto ocorreu no Beco Itaipú. Segundo o boletim de ocorrência, uma viatura patrulhava a área, conhecido ponto de distribuição de drogas, onde houve a agressão a tiros.

Imediatamente foi emitido um alerta via rádio. Viaturas que estavam no Aglomerado da Serra se deslocaram para o Alto Vera Cruz e, com a chegada das viaturas, houve um corre-corre, com os envolvidos no ataque se dispersando. Alguns fugiram a pé e outros em motos, a maioria dos pilotos sem capacete.

Os policiais cercaram um quarteirão inteiro, fechando a entrada e a saída do Beco Itaipú. Na perseguição os policiais conseguiram alcançar dois homens que estavam no beco.

Um deles levou a mão à cintura, o que fez os militares darem ordem para que se entregasse. Nesse instante, ele passou o braço em volta do pescoço do seu parceiro e ameaçou sacar a arma.

Como o homem não obedecia a ordem, os policiais iniciaram um avanço contra os dois. Nesse instante, o homem armado soltou o parceiro e deu um tiro em direção aos policiais, iniciando nova fuga. Conseguiu escapar, pelo menos temporariamente.

Os policiais pegaram o homem que tinha servido de escudo e ele acabou entregando o endereço do fugitivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os militares foram até a casa e conseguiram prender o homem. Ele tinha um revólver com cinco cartuchos intactos e um deflagrado. Também foram encontradas 41 buchas de maconha, 13 porções de crack, 11 porções de skank, 132 papelotes de cocaína e seis comprimidos de cetamina. Ele foi levado para a 2ª Central do Plantão Digital da Polícia Civil.