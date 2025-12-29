Quatro homens suspeitos de integrar facção ligada ao CV são presos em MG
Operação da PM apreendeu drogas, munições e materiais do tráfico em cidade mineira
compartilheSIGA
Quatro homens foram presos suspeitos de integrar uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho, em uma operação da Polícia Militar em Conselheiro Pena (MG), no Vale do Rio Doce. A ação ocorreu nesse domingo (28/12) e teve início depois de uma tentativa de homicídio registrada em um bar no Bairro Mãos Dadas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a PM, a vítima, um homem de 20 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo em uma das pernas e socorrida para uma unidade hospitalar da cidade. No atendimento médico, ele conseguiu relatar quem seria o autor do disparo, o que deu início às buscas policiais.
Durante as investigações, imagens de câmeras de segurança confirmaram a ação criminosa e auxiliaram na identificação dos suspeitos envolvidos. Ainda conforme a corporação, denúncias apontaram que o grupo faz parte de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, com integrantes vindos de outros estados, faccionados ao Comando Vermelho, e estariam na cidade com a missão de eliminar concorrentes no comércio ilegal de entorpecentes.
Leia Mais
Em uma operação conjunta, com apoio de equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária e da Rocca (Rondas Ostensivas com Cães), os militares localizaram e prenderam quatro suspeitos adultos, mas o autor dos disparos não foi encontrado. Ele é apontado como gerente da organização criminosa em Conselheiro Pena.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Os policiais também apreenderam grande quantidade de drogas, munições, dinheiro e materiais utilizados no tráfico. Os presos foram encaminhados à Governador Valadares (MG), onde foram apresentados à Polícia Civil de Minas Gerais. Eles vão responder por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa e posse ilegal de munições.
Material apreendido
- 193 pinos de crack;
- 63 pedras de crack;
- 98 porções de maconha;
- 29 porções de cocaína;
- 16 munições calibre .38 intactas;
- 1 munição calibre .22 deflagrada;
- 4 balanças de precisão;
- 4 aparelhos celulares;
- 1 máquina de cartão;
- Adesivos para etiquetar entorpecentes;
- Plástico filme;
- Diversos pinos vazios.