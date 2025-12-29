Assine
PEGOS PELA PM

Quatro homens suspeitos de integrar facção ligada ao CV são presos em MG

Operação da PM apreendeu drogas, munições e materiais do tráfico em cidade mineira

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/12/2025 08:26

Quatro suspeitos ligados ao Comando Vermelho são presos depois de ataque a bar em MG
Quatro suspeitos ligados ao Comando Vermelho são presos depois de ataque a bar em MG crédito: PMMG/Reprodução

Quatro homens foram presos suspeitos de integrar uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho, em uma operação da Polícia Militar em Conselheiro Pena (MG), no Vale do Rio Doce. A ação ocorreu nesse domingo (28/12) e teve início depois de uma tentativa de homicídio registrada em um bar no Bairro Mãos Dadas.

Segundo a PM, a vítima, um homem de 20 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo em uma das pernas e socorrida para uma unidade hospitalar da cidade. No atendimento médico, ele conseguiu relatar quem seria o autor do disparo, o que deu início às buscas policiais.

Durante as investigações, imagens de câmeras de segurança confirmaram a ação criminosa e auxiliaram na identificação dos suspeitos envolvidos. Ainda conforme a corporação, denúncias apontaram que o grupo faz parte de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, com integrantes vindos de outros estados, faccionados ao Comando Vermelho, e estariam na cidade com a missão de eliminar concorrentes no comércio ilegal de entorpecentes.

Em uma operação conjunta, com apoio de equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária e da Rocca (Rondas Ostensivas com Cães), os militares localizaram e prenderam quatro suspeitos adultos, mas o autor dos disparos não foi encontrado. Ele é apontado como gerente da organização criminosa em Conselheiro Pena.

Os policiais também apreenderam grande quantidade de drogas, munições, dinheiro e materiais utilizados no tráfico. Os presos foram encaminhados à Governador Valadares (MG), onde foram apresentados à Polícia Civil de Minas Gerais. Eles vão responder por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa e posse ilegal de munições.

Material apreendido

  • 193 pinos de crack;
  • 63 pedras de crack;
  • 98 porções de maconha;
  • 29 porções de cocaína;
  • 16 munições calibre .38 intactas;
  • 1 munição calibre .22 deflagrada;
  • 4 balanças de precisão;
  • 4 aparelhos celulares;
  • 1 máquina de cartão;
  • Adesivos para etiquetar entorpecentes;
  • Plástico filme;
  • Diversos pinos vazios.

