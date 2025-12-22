Mineiro procurado por tráfico de drogas no Brasil é extraditado de Portugal

Brasileiro procurado pela Justiça brasileira por tráfico de drogas foi extraditado de Portugal para o Brasil. Ele chegou nesta segunda-feira (22/12) ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Grande BH. O homem de 29 anos é natural de Ipatinga (MG), no Vale do Rio Doce, a mais de 200 quilômetros da capital.

O crime ocorreu em maio de 2019, em Ipatinga, quando o então investigado foi flagrado por policiais com maconha e cocaína sob uma motocicleta. Os militares identificaram que o transporte das substâncias tinha a finalidade de tráfico de drogas e levaram o rapaz preso.

O mandado de prisão havia sido expedido pela Vara de Execuções Penais e de Precatórias Criminais do Tribunal do Júri da Comarca de Ipatinga. A Polícia Federal (PF) não informou desde quando o rapaz estava foragido.

Ele foi localizado e preso em território português pela Polícia Judiciária de Portugal, em decorrência do cumprimento de um pedido feito à Interpol pelo Brasil de colocá-lo na Difusão Vermelha – solicitação a um outro país para que seja feita a procura, a prisão e a extradição de alguém que esteja sendo procurado pela Justiça.

A PF participou, nesta segunda-feira (22/12), do processo de extradição em Confins. O extraditado passará por um exame de corpo de delito e depois será encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.

