Guerra do tráfico faz mais uma vítima em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A guerra do tráfico de drogas na Pedreira Prado Lopes, em Belo Horizonte (MG) fez mais duas vítimas: Willer Araújo dos Santos, 32, que morreu, e outro homem, ainda não identificado, de 22 anos, que foi ferido. Ambos foram expulsos a tiros de um bar no Bairro Ipiranga, região nordeste da capital, na noite dssa terça-feira (16/12).

Os dois homens estavam bebendo, quando um Toyota Yaris, de cor prata, chegou ao bar, na Rua Manganês. Dois homens encapuzados desceram do carro, armados, entraram no estabelecimento, atiraram nas vítimas e fugiram.

Willer e o companheiro foram socorridos, sendo levados a uma UPA. Willer deu entrada já sem vida, enquanto o outro homem, que levou tiros num dos joelhos, está fora de perigo.

As duas vítimas, segundo a Polícia Militar, têm passagens por tráfico de drogas e seriam ligados a organizações criminosas, que estão em briga, por disputa territorial, dentro da Pedreira Prado Lopes. A disputa é por pontos de venda de drogas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A polícia já teria identificado dois suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.