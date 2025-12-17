Guerra do tráfico faz mais uma vítima em BH
Homem morto e o ferido seriam integrantes de grupos que fazem a guerra do tráfico na Pedreira Prado Lopes
A guerra do tráfico de drogas na Pedreira Prado Lopes, em Belo Horizonte (MG) fez mais duas vítimas: Willer Araújo dos Santos, 32, que morreu, e outro homem, ainda não identificado, de 22 anos, que foi ferido. Ambos foram expulsos a tiros de um bar no Bairro Ipiranga, região nordeste da capital, na noite dssa terça-feira (16/12).
Os dois homens estavam bebendo, quando um Toyota Yaris, de cor prata, chegou ao bar, na Rua Manganês. Dois homens encapuzados desceram do carro, armados, entraram no estabelecimento, atiraram nas vítimas e fugiram.
Willer e o companheiro foram socorridos, sendo levados a uma UPA. Willer deu entrada já sem vida, enquanto o outro homem, que levou tiros num dos joelhos, está fora de perigo.
As duas vítimas, segundo a Polícia Militar, têm passagens por tráfico de drogas e seriam ligados a organizações criminosas, que estão em briga, por disputa territorial, dentro da Pedreira Prado Lopes. A disputa é por pontos de venda de drogas.
A polícia já teria identificado dois suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.