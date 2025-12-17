Assine
HOMICÍDIO

Guerra do tráfico faz mais uma vítima em BH

Homem morto e o ferido seriam integrantes de grupos que fazem a guerra do tráfico na Pedreira Prado Lopes

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter
17/12/2025 11:36 - atualizado em 17/12/2025 11:38

Polícia Militar montou operação para tentar identificar e prender assassinos
Polícia Militar montou operação para tentar identificar e prender assassinos crédito: PMMG

A guerra do tráfico de drogas na Pedreira Prado Lopes, em Belo Horizonte (MG) fez mais duas vítimas:  Willer Araújo dos Santos, 32, que morreu, e outro homem, ainda não identificado, de 22 anos, que foi ferido. Ambos foram expulsos a tiros de um bar no Bairro Ipiranga, região nordeste da capital, na noite dssa terça-feira (16/12).

Os dois homens estavam bebendo, quando um Toyota Yaris, de cor prata, chegou ao bar, na Rua Manganês. Dois homens encapuzados desceram do carro, armados, entraram no estabelecimento, atiraram nas vítimas e fugiram.

Willer e o companheiro foram socorridos, sendo levados a uma UPA. Willer deu entrada já sem vida, enquanto o outro homem, que levou tiros num dos joelhos, está fora de perigo.

As duas vítimas, segundo a Polícia Militar, têm passagens por tráfico de drogas e seriam ligados a organizações criminosas, que estão em briga, por disputa territorial, dentro da Pedreira Prado Lopes. A disputa é por pontos de venda de drogas.

A polícia já teria identificado dois suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso. 

