TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem é baleado à queima-roupa enquanto dormia

Suspeito do crime está foragido e vítima em estado grave. Caso aconteceu em residência de Uberaba, no Triângulo Mineiro

RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
09/12/2025 17:39

Homem é baleado a queima-roupa enquanto dormia e fica em estado grave
Vítima de 34 anos foi alvejada com quatro tiros dentro de casa e polícia investiga o caso crédito: PMMG/DivulgaÃ§Ã£o

É grave o estado de um homem, de 34 anos, que foi baleado com quatro tiros de arma de fogo (abdômen, peito e dois nas costas), na madrugada desta terça-feira (9/12), dentro de sua residência, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), onde passou por cirurgia, após ser levado ao local por equipe do Samu. Os socorristas encontraram a vítima com sangramento intenso, na calçada, em frente à sua casa. O suspeito de efetuar os disparos está foragido.

A Polícia Militar de Uberaba registrou o caso como tentativa de homicídio. Segundo o registro policial, a vítima relatou que, inicialmente, estava dormindo no interior da sua residência quando um homem, com roupas escuras e touca na cabeça, arrombou o portão da casa e, em seguida, a porta da cozinha.

Depois disso, segundo a vítima, o suspeito foi até o quarto que dormia e efetuou um disparo de arma de fogo à queima-roupa em seu abdômen. O homem disse que entrou em luta corporal com o suspeito. Instantes depois, foi atingido por um disparo no peito.

A vítima disse também que durante a luta corporal mordeu a mão do suspeito, que correu e fugiu em uma motocicleta.

Ainda conforme o homem baleado, o suspeito possuía barba, pois, durante a luta, conseguiu sentir os pelos faciais saindo por baixo da touca.

A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais esteve no local e investiga o crime.

Tópicos relacionados:

crime homicidio tentativa-de-homicidio uberaba

