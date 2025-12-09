Justiça ouve testemunha e acusado de matar a mãe professora em BH

Uma nova audiência de instrução do caso de Matteos França Campos, assassino confesso da própria mãe, Soraya Tatiana Bonfim França, em julho deste ano, está prevista para tarde desta quarta-feira (10/12), a partir das 15h30 no Fórum Lafayette Criminal e de Família, na Avenida Augusto de Lima, no Centro de Belo Horizonte. A intenção é ouvir uma testemunha e interrogar o réu.

A primeira audiência do 1° Tribunal do Júri Sumariante da capital foi realizada em novembro e 12 testemunhas, entre elas oito de acusação e quatro de defesa, foram ouvidas. Matteos acompanhou os depoimentos de forma virtual do Presídio de Caeté, na Grande BH, onde está preso preventivamente.

Relembre o caso

Esta fase é a primeira etapa do julgamento de crimes dolosos contra a vida. Nela, a Justiça analisa se há incidios suficientes de materialidade e autoria para levar o réu a julgamento em júri popular.Na decisão que determinou a marcação de audiência, a juíza sumariante do 1º Tribunal do Júri da capital, Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, tambémfeito pela defesa do réu.

Em 19 de julho, o corpo de Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos, foi encontrado seminu, apenas com a parte de cima da roupa, e coberto com um lençol, embaixo de um viaduto em Vespasiano, na Grande BH.

Antes da localização do corpo, Matteos havia relatado à polícia, amigos e parentes o suposto desaparecimento da mãe, que teria ocorrido entre a sexta-feira (17/7) e o sábado (18/7). Soraya morava no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, e lecionava história no Colégio Santa Marcelina, na mesma regional de Belo Horizonte.

Segundo esses relatos, o filho teria visto a mãe pela última vez na sexta-feira, às 20h20, antes de seguir para uma viagem programada à Serra do Cipó. Ainda conforme a história contada por Matteos antes de o crime ser descoberto, ele teria ligado para a mãe na manhã seguinte, e como ela não atendeu, entrou em contato com uma tia para que tentasse falar com Soraya. Familiares foram acionados para checar o apartamento. Um chaveiro foi chamado para abrir a porta.

Constatado o “sumiço” da mãe, no mesmo dia, Matteos registrou boletim de ocorrência informando o “desaparecimento”. Ele afirmou ainda ter verificado, sem sucesso, as imagens de câmeras de segurança do prédio onde morava com a mãe, no Bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, em busca de pistas sobre a saída dela.

No domingo, a polícia recebeu uma denúncia anônima que levou à localização do corpo da professora próximo a um viaduto em Vespasiano. O corpo apresentava marcas semelhantes a queimaduras na parte interna das coxas e manchas de sangue nas partes íntimas. No local, também foram encontrados os óculos da vítima. Laudos preliminares descartaram violência sexual contra Soraya.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a Polícia Civil, Matteos agiu sozinho. Após o crime, ele colocou o corpo no porta-malas do carro da vítima e o abandonou nas proximidades do viaduto. Dois dias após a prisão, passou por audiência de custódia, e a juíza Juliana Beretta Kirche decretou sua prisão preventiva. Enviado inicialmente para o Ceresp Gameleira, Matteos foi transferido duas vezes: para o Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, e, após ser ameaçado de morte, em 30 de julho, para unidade de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte.