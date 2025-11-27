Assine
MG: PF deflagra operação contra esquema de migração ilegal

Grupo falsificava documentos para envio irregular de migrantes; a Operação Asylum aconteceu em Ipatinga e Tarumirim, ambas no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/11/2025 09:12 - atualizado em 27/11/2025 09:25

Delegados da PF reagem à reforma administrativa e cobram autonomia
PF deflagra operação contra grupo que falsificava documentos para envio irregular de migrantes crédito: Platobr Economia

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (27/11), a Operação Asylum, em Ipatinga (MG) e Tarumirim (MG), ambas no Vale do Rio Doce, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado na produção de documentos falsos utilizados no envio ilegal de migrantes para o exterior.

A ação é um desdobramento da Operação Trinta Réis, realizada em 2022, que investigou crimes de promoção de migração ilegal no Vale do Rio Doce. A análise do celular do principal investigado revelou boletins de ocorrência supostamente falsos, usados para facilitar a entrada irregular de migrantes nos Estados Unidos pela fronteira com o México.

Segundo a PF, um contrabandista de pessoas do Vale do Aço, com apoio de um agente público corrompido, obtinha registros de ocorrência por ameaça, ideologicamente falsos, para evitar a deportação dos migrantes no país de destino.

Ao menos 65 pessoas teriam sido enviadas ao exterior com o uso desses documentos fraudulentos. A Justiça Federal em Governador Valadares expediu três mandados de busca e apreensão nas cidades de Ipatinga (MG), Tarumirim (MG) e Novo Repartimento (PA), além de determinar o sequestro de bens e valores que podem chegar a R$ 263.464,25.

Os investigados poderão responder por crimes como promoção de migração ilegal, inserção de dados falsos em sistema de informação, falsidade ideológica e corrupção passiva, entre outros que ainda poderão ser apurados ao longo das investigações.

Tópicos relacionados:

ipatinga migrantes minas-gerais operacao pf

