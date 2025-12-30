Mineiro integrante do TCP é morto em confronto com a polícia em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem que estava foragido da Justiça do Rio de Janeiro por um homicídio cometido em setembro deste ano foi morto durante confronto com a Polícia Militar de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada na noite do último domingo (28/12) no Bairro Minaslândia, Região Norte de Belo Horizonte. Jhony Horta Pereira, de 23 anos, teria reagido à abordagem dos militares do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam).

O homem é natural de Contagem (MG), na Região Metropolitana, e seria filiado ao Terceiro Comando Puro (TCP), facção carioca rival do Comando Vermelho (CV), cujos integrantes são conhecidos como “traficrentes”. Ele era apontado como o responsável pela execução de Fábio Porto, de 35 anos, em uma academia na favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a TV Alterosa, depois do homicídio o contagense teria ficado escondido no Complexo de Israel - conjunto de comunidades da Zona Norte carioca tomado pelo TCP. No entanto, recentemente, a PMMG recebeu informações de que ele teria voltado para a capital mineira e estaria escondido em uma casa na Rua Wander Rocha Vargas.

Como foi a abordagem?

No endereço, os militares montaram uma operação e, ainda do lado de fora, entraram em contato com o foragido e o mandaram abrir a porta e se entregar. No entanto, a ordem não foi cumprida e, por uma fresta no muro, os policiais perceberam que o homem estava tentando fugir.

Ao invadirem o imóvel, os policiais encontraram o suspeito na varanda. Ele estava armado com uma pistola e teria, segundo os militares, apontado para a guarnição. Ao fazer menção que iria disparar, os policiais reagiram e balearam o suspeito.

Ainda segundo a TV Alterosa, o homem foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Região Norte. No entanto, não resistiu e morreu no local.

No imóvel foram apreendidos uma pistola taurus .9 milímetros, 18 munições, um carregador com 17 munições e mais nove munições soltas. Também foi encontrada uma caminhonete Hilux, com placa clonada e registro de roubo em 19 de dezembro em Belo Horizonte.

Como foi o homicídio na Rocinha?

Jhony era considerado foragido da Justiça desde setembro deste ano. Na oportunidade ele foi flagrado pelo circuito interno de segurança de uma academia na Rocinha executando um homem identificado como Fábio Porto.

A vítima, também mineira natural de Belo Horizonte, seria membro do Comando Vermelho e, por isso, rival do suspeito. De acordo com a TV Alterosa, ele era apontado como um dos integrantes da facção com acesso às rotas do tráfico de cocaína que saíam de outros países da América do Sul com destino ao Rio de Janeiro.

O homicídio foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver que a vítima está fazendo um exercício quando é abordada pelo suspeito. Ao encontrar o rival, Jhony disparou contra a nuca da vítima, que imediatamente caiu no chão. Ele então descarrega a arma na região da cabeça de Fábio.



*Com informações de TV Alterosa