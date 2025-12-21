Assine
TESOUREIRO DO TRÁFICO

BH: carta de disputa entre PCC e CV é achada em carro de traficante morto

Homem considerado 'tesoureiro' de uma facção criminosa estavam em posse de uma carta que citava a disputa entre PCC, CV e também TCP

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
21/12/2025 12:20 - atualizado em 21/12/2025 12:24

Polícia Militar faz buscas na Vila Oeste e também n Pau Comeu
Polícia tenta encontrar o paradeiro dos suspeitos que mataram tesoureiro do tráfico em BH crédito: PMMG

Um Corolla preto, com dois suspeitos, ambos encapuzados, se aproxima de um Volkswagen Virtus, prata, descem do carro, param em frente a outro veículo e começam a atirar. Em seguida, fogem. Essas imagens estão em poder da Polícia Civil (PCMG) e mostram como foi o assassinato de um homem de 33 anos. Dentro do carro alvejado, foi encontrada uma carta, citando a disputa de facções, PCC (Primeiro Comando Puro), CV (Comando Vermelho) e TCP (Terceiro Comando Puro), por pontos de drogas em Belo Horizonte.

O crime ocorreu na noite desse sábado, por volta das 20h30, na Avenida Carandaí, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital.

Segundo o Boletim de Ocorrências (B.O.) da Polícia Militar, ao chegar ao local, os policiais encontraram o Virtus parado, com o motor funcionando. O vidro dianteiro estava cheio de perfurações, e as portas, trancadas. Foi preciso quebrar o vidro lateral dianteiro direito para abrir a porta. O motorista, já morto, havia levado vários tiros.

Na mão esquerda, ele segurava um celular, conectado ao painel dianteiro do veículo. Outro aparelho estava no banco do passageiro.

Ao verificar os documentos da vítima, os policiais o identificaram como sendo um morador da Vila Oeste, com várias passagens pela polícia, a maioria por tráfico de drogas.

Apesar de morar na Vila Oeste, informações dão conta de que a vítima atuava no tráfico de drogas na Favela do Pau Comeu, no Bairro São Lucas.

Parentes da vítima tomaram conhecimento do crime e compareceram ao local onde estava o corpo, contando que ele fazia parte da liderança no tráfico, exercia a função de tesoureiro e cuidava do abastecimento, ainda segundo o B.O.

O veículo não pertencia à vítima: estava em nome de sua ex-companheira, que reside em Itambacuri, no Vale do Rio Doce.

As investigações estão a cargo da 1ª Delegacia de Polícia Civil Centro. No vídeo, não foi possível identificar a placa do veículo que era ocupado pelos suspeitos. Só se sabe que eles fugiram em direção à Avenida Brasil e desapareceram.

