GRANIZO

BH e 789 cidades de MG estão em alerta para chuva de granizo

Aviso do Inmet prevê ventos fortes, temporais e risco de danos até a noite desta sexta-feira (2/1)

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/01/2026 11:15

Nos últimos anos, diversos episódios envolvendo chuva de granizo no Brasil causaram estragos e ofereceram perigo para a população. Entenda como esse fenômeno acontece!
Chuva de granizo é esperado para 790 cidades de Minas. Inmet lista algumas recomendações em caso de chuva forte crédito: Etienne Marais/Pixabay

Belo Horizonte e 789 cidades de Minas estão em alerta para chuva de granizo nesta sexta-feira (2/1), segundo aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O alerta é válido até às 23h59 e prevê chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, além de ventos intensos, que podem variar entre 60 e 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

De acordo com o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e prejuízos em plantações.

Recomendações

  • Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Se possível, recomenda-se desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
  • Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Cidades de MG em alerta

  1. Abadia dos Dourados
  2. Abaeté
  3. Abre Campo
  4. Acaiaca
  5. Açucena
  6. Água Boa
  7. Água Comprida
  8. Aguanil
  9. Aimorés
  10. Aiuruoca
  11. Alagoa
  12. Albertina
  13. Além Paraíba
  14. Alfenas
  15. Alfredo Vasconcelos
  16. Alpercata
  17. Alpinópolis
  18. Alterosa
  19. Alto Caparaó
  20. Alto Jequitibá
  21. Alto Rio Doce
  22. Alvarenga
  23. Alvinópolis
  24. Alvorada de Minas
  25. Amparo do Serra
  26. Andradas
  27. Andrelândia
  28. Angelândia
  29. Antônio Carlos
  30. Antônio Dias
  31. Antônio Prado de Minas
  32. Araçaí
  33. Aracitaba
  34. Araçuaí
  35. Araguari
  36. Arantina
  37. Araponga
  38. Araporã
  39. Arapuá
  40. Araújos
  41. Araxá
  42. Arceburgo
  43. Arcos
  44. Areado
  45. Argirita
  46. Aricanduva
  47. Arinos
  48. Astolfo Dutra
  49. Ataléia
  50. Augusto de Lima
  51. Baependi
  52. Baldim
  53. Bambuí
  54. Bandeira do Sul
  55. Barão de Cocais
  56. Barão de Monte Alto
  57. Barbacena
  58. Barra Longa
  59. Barroso
  60. Bela Vista de Minas
  61. Belmiro Braga
  62. Belo Horizonte
  63. Belo Oriente
  64. Belo Vale
  65. Berilo
  66. Betim
  67. Bias Fortes
  68. Bicas
  69. Biquinhas
  70. Boa Esperança
  71. Bocaina de Minas
  72. Bocaiúva
  73. Bom Despacho
  74. Bom Jardim de Minas
  75. Bom Jesus da Penha
  76. Bom Jesus do Amparo
  77. Bom Jesus do Galho
  78. Bom Repouso
  79. Bom Sucesso
  80. Bonfim
  81. Bonfinópolis de Minas
  82. Bonito de Minas
  83. Borda da Mata
  84. Botelhos
  85. Botumirim
  86. Brasilândia de Minas
  87. Brasília de Minas
  88. Brás Pires
  89. Braúnas
  90. Brazópolis
  91. Brumadinho
  92. Bueno Brandão
  93. Buenópolis
  94. Bugre
  95. Buritis
  96. Buritizeiro
  97. Cabeceira Grande
  98. Cabo Verde
  99. Cachoeira da Prata
  100. Cachoeira de Minas
  101. Cachoeira Dourada
  102. Caetanópolis
  103. Caeté
  104. Caiana
  105. Cajuri
  106. Caldas
  107. Camacho
  108. Camanducaia
  109. Cambuí
  110. Cambuquira
  111. Campanário
  112. Campanha
  113. Campestre
  114. Campina Verde
  115. Campo Azul
  116. Campo Belo
  117. Campo do Meio
  118. Campo Florido
  119. Campos Altos
  120. Campos Gerais
  121. Canaã
  122. Canápolis
  123. Cana Verde
  124. Candeias
  125. Cantagalo
  126. Caparaó
  127. Capela Nova
  128. Capelinha
  129. Capetinga
  130. Capim Branco
  131. Capinópolis
  132. Capitão Andrade
  133. Capitão Enéas
  134. Capitólio
  135. Caputira
  136. Caranaíba
  137. Carandaí
  138. Carangola
  139. Caratinga
  140. Carbonita
  141. Careaçu
  142. Carmésia
  143. Carmo da Cachoeira
  144. Carmo da Mata
  145. Carmo de Minas
  146. Carmo do Cajuru
  147. Carmo do Paranaíba
  148. Carmo do Rio Claro
  149. Carmópolis de Minas
  150. Carneirinho
  151. Carrancas
  152. Carvalhópolis
  153. Carvalhos
  154. Casa Grande
  155. Cascalho Rico
  156. Cássia
  157. Cataguases
  158. Catas Altas
  159. Catas Altas da Noruega
  160. Caxambu
  161. Cedro do Abaeté
  162. Central de Minas
  163. Centralina
  164. Chácara
  165. Chalé
  166. Chapada do Norte
  167. Chapada Gaúcha
  168. Chiador
  169. Cipotânea
  170. Claraval
  171. Claro dos Poções
  172. Cláudio
  173. Coimbra
  174. Coluna
  175. Comendador Gomes
  176. Conceição da Aparecida
  177. Conceição da Barra de Minas
  178. Conceição das Alagoas
  179. Conceição das Pedras
  180. Conceição de Ipanema
  181. Conceição do Mato Dentro
  182. Conceição do Pará
  183. Conceição do Rio Verde
  184. Conceição dos Ouros
  185. Cônego Marinho
  186. Confins
  187. Congonhal
  188. Congonhas
  189. Congonhas do Norte
  190. Conquista
  191. Conselheiro Lafaiete
  192. Conselheiro Pena
  193. Consolação
  194. Contagem
  195. Coqueiral
  196. Coração de Jesus
  197. Cordisburgo
  198. Cordislândia
  199. Corinto
  200. Coroaci
  201. Coromandel
  202. Coronel Fabriciano
  203. Coronel Pacheco
  204. Coronel Xavier Chaves
  205. Córrego Danta
  206. Córrego do Bom Jesus
  207. Córrego Fundo
  208. Córrego Novo
  209. Couto de Magalhães de Minas
  210. Cristais
  211. Cristália
  212. Cristiano Otoni
  213. Cristina
  214. Crucilândia
  215. Cruzeiro da Fortaleza
  216. Cruzília
  217. Cuparaque
  218. Curvelo
  219. Datas
  220. Delfim Moreira
  221. Delfinópolis
  222. Delta
  223. Descoberto
  224. Desterro de Entre Rios
  225. Desterro do Melo
  226. Diamantina
  227. Diogo de Vasconcelos
  228. Dionísio
  229. Divinésia
  230. Divino
  231. Divino das Laranjeiras
  232. Divinolândia de Minas
  233. Divinópolis
  234. Divisa Nova
  235. Dom Bosco
  236. Dom Cavati
  237. Dom Joaquim
  238. Dom Silvério
  239. Dom Viçoso
  240. Dona Eusébia
  241. Dores de Campos
  242. Dores de Guanhães
  243. Dores do Indaiá
  244. Dores do Turvo
  245. Doresópolis
  246. Douradoquara
  247. Durandé
  248. Elói Mendes
  249. Engenheiro Caldas
  250. Engenheiro Navarro
  251. Entre Folhas
  252. Entre Rios de Minas
  253. Ervália
  254. Esmeraldas
  255. Espera Feliz
  256. Espinosa
  257. Espírito Santo do Dourado
  258. Estiva
  259. Estrela Dalva
  260. Estrela do Indaiá
  261. Estrela do Sul
  262. Eugenópolis
  263. Ewbank da Câmara
  264. Extrema
  265. Fama
  266. Faria Lemos
  267. Felício dos Santos
  268. Felixlândia
  269. Fernandes Tourinho
  270. Ferros
  271. Fervedouro
  272. Florestal
  273. Formiga
  274. Formoso
  275. Fortaleza de Minas
  276. Fortuna de Minas
  277. Francisco Badaró
  278. Francisco Dumont
  279. Franciscópolis
  280. Francisco Sá
  281. Frei Gaspar
  282. Frei Inocêncio
  283. Frei Lagonegro
  284. Fronteira
  285. Frutal
  286. Funilândia
  287. Galiléia
  288. Gameleiras
  289. Glaucilândia
  290. Goiabeira
  291. Goianá
  292. Gonçalves
  293. Gonzaga
  294. Gouveia
  295. Governador Valadares
  296. Grão Mogol
  297. Grupiara
  298. Guanhães
  299. Guapé
  300. Guaraciaba
  301. Guaraciama
  302. Guaranésia
  303. Guarani
  304. Guarará
  305. Guarda-Mor
  306. Guaxupé
  307. Guidoval
  308. Guimarânia
  309. Guiricema
  310. Gurinhatã
  311. Heliodora
  312. Iapu
  313. Ibertioga
  314. Ibiá
  315. Ibiaí
  316. Ibiracatu
  317. Ibiraci
  318. Ibirité
  319. Ibitiúra de Minas
  320. Ibituruna
  321. Icaraí de Minas
  322. Igarapé
  323. Igaratinga
  324. Iguatama
  325. Ijaci
  326. Ilicínea
  327. Imbé de Minas
  328. Inconfidentes
  329. Indianópolis
  330. Ingaí
  331. Inhapim
  332. Inhaúma
  333. Inimutaba
  334. Ipaba
  335. Ipanema
  336. Ipatinga
  337. Ipiaçu
  338. Ipuiúna
  339. Iraí de Minas
  340. Itabira
  341. Itabirinha
  342. Itabirito
  343. Itacambira
  344. Itacarambi
  345. Itaguara
  346. Itajubá
  347. Itamarandiba
  348. Itamarati de Minas
  349. Itambacuri
  350. Itambé do Mato Dentro
  351. Itamogi
  352. Itamonte
  353. Itanhandu
  354. Itanhomi
  355. Itapagipe
  356. Itapecerica
  357. Itapeva
  358. Itatiaiuçu
  359. Itaú de Minas
  360. Itaúna
  361. Itaverava
  362. Itueta
  363. Ituiutaba
  364. Itumirim
  365. Iturama
  366. Itutinga
  367. Jaboticatubas
  368. Jacuí
  369. Jacutinga
  370. Jaguaraçu
  371. Jaíba
  372. Jampruca
  373. Janaúba
  374. Januária
  375. Japaraíba
  376. Japonvar
  377. Jeceaba
  378. Jenipapo de Minas
  379. Jequeri
  380. Jequitaí
  381. Jequitibá
  382. Jesuânia
  383. Joanésia
  384. João Monlevade
  385. João Pinheiro
  386. Joaquim Felício
  387. José Gonçalves de Minas
  388. Josenópolis
  389. José Raydan
  390. Juatuba
  391. Juiz de Fora
  392. Juramento
  393. Juruaia
  394. Juvenília
  395. Ladainha
  396. Lagamar
  397. Lagoa da Prata
  398. Lagoa dos Patos
  399. Lagoa Dourada
  400. Lagoa Formosa
  401. Lagoa Grande
  402. Lagoa Santa
  403. Lajinha
  404. Lambari
  405. Lamim
  406. Laranjal
  407. Lassance
  408. Lavras
  409. Leandro Ferreira
  410. Leme do Prado
  411. Leopoldina
  412. Liberdade
  413. Lima Duarte
  414. Limeira do Oeste
  415. Lontra
  416. Luisburgo
  417. Luislândia
  418. Luminárias
  419. Luz
  420. Machado
  421. Madre de Deus de Minas
  422. Malacacheta
  423. Manga
  424. Manhuaçu
  425. Manhumirim
  426. Mantena
  427. Maravilhas
  428. Mar de Espanha
  429. Maria da Fé
  430. Mariana
  431. Marilac
  432. Mário Campos
  433. Maripá de Minas
  434. Marliéria
  435. Marmelópolis
  436. Martinho Campos
  437. Martins Soares
  438. Materlândia
  439. Mateus Leme
  440. Mathias Lobato
  441. Matias Barbosa
  442. Matias Cardoso
  443. Matipó
  444. Matozinhos
  445. Matutina
  446. Medeiros
  447. Mendes Pimentel
  448. Mercês
  449. Mesquita
  450. Minas Novas
  451. Minduri
  452. Mirabela
  453. Miradouro
  454. Miraí
  455. Miravânia
  456. Moeda
  457. Moema
  458. Monjolos
  459. Monsenhor Paulo
  460. Montalvânia
  461. Monte Alegre de Minas
  462. Monte Belo
  463. Monte Carmelo
  464. Monte Santo de Minas
  465. Montes Claros
  466. Monte Sião
  467. Morada Nova de Minas
  468. Morro da Garça
  469. Morro do Pilar
  470. Munhoz
  471. Muriaé
  472. Mutum
  473. Muzambinho
  474. Nacip Raydan
  475. Naque
  476. Natalândia
  477. Natércia
  478. Nazareno
  479. Nepomuceno
  480. Nova Era
  481. Nova Lima
  482. Nova Módica
  483. Nova Ponte
  484. Nova Porteirinha
  485. Nova Resende
  486. Nova Serrana
  487. Nova União
  488. Novo Cruzeiro
  489. Olaria
  490. Olhos-d'Água
  491. Olímpio Noronha
  492. Oliveira
  493. Oliveira Fortes
  494. Onça de Pitangui
  495. Oratórios
  496. Orizânia
  497. Ouro Branco
  498. Ouro Fino
  499. Ouro Preto
  500. Padre Carvalho
  501. Paineiras
  502. Pains
  503. Pai Pedro
  504. Paiva
  505. Palma
  506. Papagaios
  507. Paracatu
  508. Pará de Minas
  509. Paraguaçu
  510. Paraisópolis
  511. Paraopeba
  512. Passabém
  513. Passa Quatro
  514. Passa Tempo
  515. Passa Vinte
  516. Passos
  517. Patis
  518. Patos de Minas
  519. Patrocínio
  520. Patrocínio do Muriaé
  521. Paula Cândido
  522. Paulistas
  523. Peçanha
  524. Pedra Bonita
  525. Pedra do Anta
  526. Pedra do Indaiá
  527. Pedra Dourada
  528. Pedralva
  529. Pedras de Maria da Cruz
  530. Pedrinópolis
  531. Pedro Leopoldo
  532. Pedro Teixeira
  533. Pequeri
  534. Pequi
  535. Perdigão
  536. Perdizes
  537. Perdões
  538. Periquito
  539. Pescador
  540. Piau
  541. Piedade de Caratinga
  542. Piedade de Ponte Nova
  543. Piedade do Rio Grande
  544. Piedade dos Gerais
  545. Pimenta
  546. Pingo d'Água
  547. Pintópolis
  548. Piracema
  549. Pirajuba
  550. Piranga
  551. Piranguçu
  552. Piranguinho
  553. Pirapetinga
  554. Pirapora
  555. Piraúba
  556. Pitangui
  557. Piumhi
  558. Planura
  559. Poço Fundo
  560. Poços de Caldas
  561. Pocrane
  562. Pompéu
  563. Ponte Nova
  564. Ponto Chique
  565. Porteirinha
  566. Porto Firme
  567. Poté
  568. Pouso Alegre
  569. Pouso Alto
  570. Prados
  571. Prata
  572. Pratápolis
  573. Pratinha
  574. Presidente Bernardes
  575. Presidente Juscelino
  576. Presidente Kubitschek
  577. Presidente Olegário
  578. Prudente de Morais
  579. Quartel Geral
  580. Queluzito
  581. Raposos
  582. Raul Soares
  583. Recreio
  584. Reduto
  585. Resende Costa
  586. Resplendor
  587. Ressaquinha
  588. Riachinho
  589. Riacho dos Machados
  590. Ribeirão das Neves
  591. Ribeirão Vermelho
  592. Rio Acima
  593. Rio Casca
  594. Rio Doce
  595. Rio Espera
  596. Rio Manso
  597. Rio Novo
  598. Rio Paranaíba
  599. Rio Piracicaba
  600. Rio Pomba
  601. Rio Preto
  602. Rio Vermelho
  603. Ritápolis
  604. Rochedo de Minas
  605. Rodeiro
  606. Romaria
  607. Rosário da Limeira
  608. Sabará
  609. Sabinópolis
  610. Sacramento
  611. Santa Bárbara
  612. Santa Bárbara do Leste
  613. Santa Bárbara do Monte Verde
  614. Santa Bárbara do Tugúrio
  615. Santa Cruz de Minas
  616. Santa Cruz do Escalvado
  617. Santa Efigênia de Minas
  618. Santa Fé de Minas
  619. Santa Juliana
  620. Santa Luzia
  621. Santa Margarida
  622. Santa Maria de Itabira
  623. Santa Maria do Suaçuí
  624. Santana da Vargem
  625. Santana de Cataguases
  626. Santana de Pirapama
  627. Santana do Deserto
  628. Santana do Garambéu
  629. Santana do Jacaré
  630. Santana do Manhuaçu
  631. Santana do Paraíso
  632. Santana do Riacho
  633. Santana dos Montes
  634. Santa Rita de Caldas
  635. Santa Rita de Ibitipoca
  636. Santa Rita de Jacutinga
  637. Santa Rita de Minas
  638. Santa Rita do Itueto
  639. Santa Rita do Sapucaí
  640. Santa Rosa da Serra
  641. Santa Vitória
  642. Santo Antônio do Amparo
  643. Santo Antônio do Aventureiro
  644. Santo Antônio do Grama
  645. Santo Antônio do Itambé
  646. Santo Antônio do Monte
  647. Santo Antônio do Rio Abaixo
  648. Santo Hipólito
  649. Santos Dumont
  650. São Bento Abade
  651. São Brás do Suaçuí
  652. São Domingos das Dores
  653. São Domingos do Prata
  654. São Félix de Minas
  655. São Francisco
  656. São Francisco de Paula
  657. São Francisco de Sales
  658. São Francisco do Glória
  659. São Geraldo
  660. São Geraldo da Piedade
  661. São Geraldo do Baixio
  662. São Gonçalo do Abaeté
  663. São Gonçalo do Pará
  664. São Gonçalo do Rio Abaixo
  665. São Gonçalo do Rio Preto
  666. São Gonçalo do Sapucaí
  667. São Gotardo
  668. São João Batista do Glória
  669. São João da Lagoa
  670. São João da Mata
  671. São João da Ponte
  672. São João das Missões
  673. São João del Rei
  674. São João do Manhuaçu
  675. São João do Manteninha
  676. São João do Oriente
  677. São João do Pacuí
  678. São João Evangelista
  679. São João Nepomuceno
  680. São Joaquim de Bicas
  681. São José da Barra
  682. São José da Lapa
  683. São José da Safira
  684. São José da Varginha
  685. São José do Alegre
  686. São José do Divino
  687. São José do Goiabal
  688. São José do Jacuri
  689. São José do Mantimento
  690. São Lourenço
  691. São Miguel do Anta
  692. São Pedro da União
  693. São Pedro dos Ferros
  694. São Pedro do Suaçuí
  695. São Romão
  696. São Roque de Minas
  697. São Sebastião da Bela Vista
  698. São Sebastião da Vargem Alegre
  699. São Sebastião do Anta
  700. São Sebastião do Maranhão
  701. São Sebastião do Oeste
  702. São Sebastião do Paraíso
  703. São Sebastião do Rio Preto
  704. São Sebastião do Rio Verde
  705. São Thomé das Letras
  706. São Tiago
  707. São Tomás de Aquino
  708. São Vicente de Minas
  709. Sapucaí-Mirim
  710. Sardoá
  711. Sarzedo
  712. Sem-Peixe
  713. Senador Amaral
  714. Senador Cortes
  715. Senador Firmino
  716. Senador José Bento
  717. Senador Modestino Gonçalves
  718. Senhora de Oliveira
  719. Senhora do Porto
  720. Senhora dos Remédios
  721. Sericita
  722. Seritinga
  723. Serra Azul de Minas
  724. Serra da Saudade
  725. Serra do Salitre
  726. Serrania
  727. Serranópolis de Minas
  728. Serranos
  729. Serro
  730. Sete Lagoas
  731. Setubinha
  732. Silveirânia
  733. Silvianópolis
  734. Simão Pereira
  735. Simonésia
  736. Sobrália
  737. Soledade de Minas
  738. Tabuleiro
  739. Taparuba
  740. Tapira
  741. Tapiraí
  742. Taquaraçu de Minas
  743. Tarumirim
  744. Teixeiras
  745. Teófilo Otoni
  746. Timóteo
  747. Tiradentes
  748. Tiros
  749. Tocantins
  750. Tocos do Moji
  751. Toledo
  752. Tombos
  753. Três Corações
  754. Três Marias
  755. Três Pontas
  756. Tumiritinga
  757. Tupaciguara
  758. Turmalina
  759. Turvolândia
  760. Ubá
  761. Ubaí
  762. Ubaporanga
  763. Uberaba
  764. Uberlândia
  765. Unaí
  766. União de Minas
  767. Uruana de Minas
  768. Urucânia
  769. Urucuia
  770. Vargem Alegre
  771. Vargem Bonita
  772. Varginha
  773. Varjão de Minas
  774. Várzea da Palma
  775. Varzelândia
  776. Vazante
  777. Verdelândia
  778. Veredinha
  779. Veríssimo
  780. Vermelho Novo
  781. Vespasiano
  782. Viçosa
  783. Vieiras
  784. Virgem da Lapa
  785. Virgínia
  786. Virginópolis
  787. Virgolândia
  788. Visconde do Rio Branco
  789. Volta Grande
  790. Wenceslau Braz

