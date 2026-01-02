BH e 789 cidades de MG estão em alerta para chuva de granizo

Belo Horizonte e 789 cidades de Minas estão em alerta para chuva de granizo nesta sexta-feira (2/1), segundo aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O alerta é válido até às 23h59 e prevê chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, além de ventos intensos, que podem variar entre 60 e 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

De acordo com o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e prejuízos em plantações.

Recomendações

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, recomenda-se desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Cidades de MG em alerta