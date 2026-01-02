Previsão em BH: máxima chega a 32°C, com risco de chuva de granizo

Nesta sexta-feira (2/1), a previsão meteorológica para Belo Horizonte indica céu parcialmente nublado a nublado, com temperaturas ainda elevadas ao longo do dia.

Segundo a Defesa Civil, há previsão de pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento, além de possibilidade de queda de granizo no período da tarde.

A temperatura mínima registrada pela manhã foi de 20°C, enquanto a máxima pode chegar a 32°C durante a tarde, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.

No primeiro dia do ano, a regional do Barreiro recebeu 38,6 mm de chuva, volume que corresponde a 11,7% do total esperado para janeiro. Em razão da chuva intensa, uma via que liga os bairros Tirol e Independência ficou alagada em um dos sentidos, causando transtornos ao trânsito.

Temperaturas mínimas por regional

Barreiro: 19,9°C, às 5h55

Centro-Sul: 19,5°C, às 4h55

Oeste: 19,2°C, com sensação térmica de 18,9 °C, às 6h

Pampulha: 20°C, com sensação térmica de 22,3 °C, às 5h

Venda Nova: 20,5 °C, às 5h25

Acumulado de chuvas em janeiro