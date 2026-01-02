Previsão em BH: máxima chega a 32°C, com risco de chuva de granizo
Defesa Civil alerta para pancadas fortes, raios e rajadas de vento nesta sexta-feira
compartilheSIGA
Nesta sexta-feira (2/1), a previsão meteorológica para Belo Horizonte indica céu parcialmente nublado a nublado, com temperaturas ainda elevadas ao longo do dia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Defesa Civil, há previsão de pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento, além de possibilidade de queda de granizo no período da tarde.
Leia Mais
A temperatura mínima registrada pela manhã foi de 20°C, enquanto a máxima pode chegar a 32°C durante a tarde, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.
No primeiro dia do ano, a regional do Barreiro recebeu 38,6 mm de chuva, volume que corresponde a 11,7% do total esperado para janeiro. Em razão da chuva intensa, uma via que liga os bairros Tirol e Independência ficou alagada em um dos sentidos, causando transtornos ao trânsito.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Temperaturas mínimas por regional
- Barreiro: 19,9°C, às 5h55
- Centro-Sul: 19,5°C, às 4h55
- Oeste: 19,2°C, com sensação térmica de 18,9 °C, às 6h
- Pampulha: 20°C, com sensação térmica de 22,3 °C, às 5h
- Venda Nova: 20,5 °C, às 5h25
Acumulado de chuvas em janeiro
- Barreiro: 38,6 mm (11,7%)
- Centro-Sul: 3,0 mm (0,9%)
- Hipercentro: 0,6 mm (0,2%)
- Leste: 0,0 mm (0%)
- Nordeste: 1,4 mm (0,4%)
- Noroeste: 26,2 mm (7,9%)
- Norte: 1,2 mm (0,4%)
- Oeste: 14,6 mm (4,4%)
- Pampulha: 3,2 mm (1,0%)
- Venda Nova: 2,7 mm (0,8%)