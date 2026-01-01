Regionais de BH ficam abaixo da média histórica de chuva em dezembro
Centro-Sul, Nordeste e Noroeste chegaram mais perto do índice esperado, segundo a Defesa Civil
Todas as regionais de Belo Horizonte encerraram dezembro de 2025 com volume de chuva abaixo da média climatológica histórica, que é de 339,1 mm para o mês, conforme dados divulgados pela Defesa Civil municipal.
As regiões com maior índice no mês foram Centro-Sul (98%), Nordeste (95,1%) e Noroeste (93,3%) - todas com três vezes menos chuva do que o índice esperado - enquanto áreas como Venda Nova e Pampulha registraram menos de 70% do volume médio previsto para o período.
De acordo com o órgão, o mês foi marcado por chuvas irregulares e calor intenso, cenário que se estende para o início de 2026. No primeiro dia do ano, a capital mineira registrou temperatura mínima de 20,6°C antes de 7h, indicando que, apesar de uma tendência de leve redução do calor extremo, o clima segue abafado.
Acumulado de chuvas em dezembro de 2025 (mm)
- Barreiro: 281,3 (83%)
- Centro-Sul: 332,4 (98%)
- Hipercentro: 205,2 (60,5%)
- Leste: 288,4 (85%)
- Nordeste: 322,4 (95,1%)
- Noroeste: 316,4 (93,3%)
- Norte: 262,8 (77,5%)
- Oeste: 258,8 (76,3%)
- Pampulha: 233,2 (68,8%)
- Venda Nova: 233,2 (68,8%)
Média Climatológica dezembro 339,1mm