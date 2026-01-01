Assine
overlay
Início Gerais
FALTA DE CHUVA

Regionais de BH ficam abaixo da média histórica de chuva em dezembro

Centro-Sul, Nordeste e Noroeste chegaram mais perto do índice esperado, segundo a Defesa Civil

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/01/2026 08:57

compartilhe

SIGA
x
O alerta da Defesa Civil de BH para pancadas de chuva é válido até as 8h desta quinta-feira (25/12)
De acordo com a Defesa Civil, o mês foi marcado por chuvas irregulares e calor intenso crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil - 19/12/2025

Todas as regionais de Belo Horizonte encerraram dezembro de 2025 com volume de chuva abaixo da média climatológica histórica, que é de 339,1 mm para o mês, conforme dados divulgados pela Defesa Civil municipal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As regiões com maior índice no mês foram Centro-Sul (98%), Nordeste (95,1%) e Noroeste (93,3%) - todas com três vezes menos chuva do que o índice esperado - enquanto áreas como Venda Nova e Pampulha registraram menos de 70% do volume médio previsto para o período.

Leia Mais

De acordo com o órgão, o mês foi marcado por chuvas irregulares e calor intenso, cenário que se estende para o início de 2026. No primeiro dia do ano, a capital mineira registrou temperatura mínima de 20,6°C antes de 7h, indicando que, apesar de uma tendência de leve redução do calor extremo, o clima segue abafado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Acumulado de chuvas em dezembro de 2025 (mm)

  • Barreiro: 281,3 (83%)
  • Centro-Sul: 332,4 (98%)
  • Hipercentro: 205,2 (60,5%)
  • Leste: 288,4 (85%)
  • Nordeste: 322,4 (95,1%)
  • Noroeste: 316,4 (93,3%)
  • Norte: 262,8 (77,5%)
  • Oeste: 258,8 (76,3%)
  • Pampulha: 233,2 (68,8%)
  • Venda Nova: 233,2 (68,8%)

Média Climatológica dezembro 339,1mm

Tópicos relacionados:

bh calor chuva defesa-civil meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay