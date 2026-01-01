Regionais de BH ficam abaixo da média histórica de chuva em dezembro

Todas as regionais de Belo Horizonte encerraram dezembro de 2025 com volume de chuva abaixo da média climatológica histórica, que é de 339,1 mm para o mês, conforme dados divulgados pela Defesa Civil municipal.

As regiões com maior índice no mês foram Centro-Sul (98%), Nordeste (95,1%) e Noroeste (93,3%) - todas com três vezes menos chuva do que o índice esperado - enquanto áreas como Venda Nova e Pampulha registraram menos de 70% do volume médio previsto para o período.

De acordo com o órgão, o mês foi marcado por chuvas irregulares e calor intenso, cenário que se estende para o início de 2026. No primeiro dia do ano, a capital mineira registrou temperatura mínima de 20,6°C antes de 7h, indicando que, apesar de uma tendência de leve redução do calor extremo, o clima segue abafado.

Acumulado de chuvas em dezembro de 2025 (mm)

Barreiro: 281,3 (83%)

Centro-Sul: 332,4 (98%)

Hipercentro: 205,2 (60,5%)

Leste: 288,4 (85%)

Nordeste: 322,4 (95,1%)

Noroeste: 316,4 (93,3%)

Norte: 262,8 (77,5%)

Oeste: 258,8 (76,3%)

Pampulha: 233,2 (68,8%)

Venda Nova: 233,2 (68,8%)

Média Climatológica dezembro 339,1mm