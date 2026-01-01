Janeiro será de calorão e chuva abaixo da média em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Janeiro começou e com ele as altas temperaturas em Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a expectativa é que os termômetros fiquem acima da média no estado durante o mês, sobretudo na Região Noroeste. A previsão é que as temperaturas fiquem até 1°C acima do normal.

Diferente da onda de calor que o estado enfrentou na última semana de dezembro, não há previsão para que o fenômeno se repita. No entanto, as chuvas ficam um pouco mais escassas neste mês, contribuindo para o calorão. Segundo o Inmet, a maior parte do estado terá precipitações abaixo da média – com exceção do Sul de Minas, que deve registrar um volume um pouco acima do comum.

A previsão de chuvas abaixo da média combinada a temperaturas mais elevadas pode limitar a disponibilidade hídrica do solo e afetar o desenvolvimento inicial das lavouras, especialmente em áreas mais dependentes da chuva.

De acordo com o Inmet, o mês iniciou com temporais em praticamente todo o estado, seguindo as características típicas da estação chuvosa, marcada por chuvas isoladas. Nesta quinta, os temporais podem vir com intensas rajadas de vento, alto volume pluviométrico em um período curto de tempo e queda de granizo.

Previsão para BH

Janeiro começa com um indicativo de chuvas em Belo Horizonte, segundo a Defesa Civil municipal. Até o dia 6, a previsão é de calor, alto teor de umidade e ventos em níveis mais altos da atmosfera, que favorecem a instabilidade do tempo.

Há previsão de chuvas intensas, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo. O acumulado de precipitação neste período pode atingir 250 milímetros (mm), sendo que os volumes diários podem superar os 70 mm entre os dias 3 e 6.

O volume é bastante alto, uma vez que, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

A quantidade de chuva prevista é ainda mais expressiva quando considerada a média climatológica para o mês de janeiro. Nos 31 dias, é aguardado um volume de 330,9 mm, mas, caso a previsão se cumpra, terá chovido 75% do total esperado em apenas seis dias.

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até 14h do dia 1°

Barreiro: 7,7 (2,3%)

Centro-Sul: 0 (0,%)

Hipercentro: 0,6 (0,2%)

Leste: 0 (0,%)

Nordeste: 0,2 (0,1%)

Noroeste: 26 (7,9%)

Norte: 0 (0,%)

Oeste: 14,6 (4,4%)

Pampulha: 3 (0,9%)

Venda Nova: 0,4 (0,1%)

Média Climatológica de janeiro: 330,9 mm

Como fica o tempo no final de semana?

Nesta sexta-feira (2/1), o dia será de céu nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana.

Nas demais regiões mineiras, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas permanecem estáveis, com máxima de 37°C e mínima de 15°C. Em BH, a previsão indica céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e temperaturas entre 19°C e 29°C.

Conforme o Inmet, um novo episódio da ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) se inicia no final de semana, desta vez abrangendo grande parte do estado, incluindo a Grande BH. Com isso, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana no sábado (3/1).

Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em relação às temperaturas, a mínima se mantém em 15°C, mas a máxima sofre um pequeno declínio e fica na casa dos 35°C. Na capital, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e os termômetros também caem um pouco, ficando entre 18°C e 27°C.

No domingão (4/1), o céu fica nublado a parcialmente nublado no Sul/Sudoeste e nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas no restante do estado. As temperaturas seguem elevadas, com máxima de 34°C e mínima prevista de 13°C – ligeiro declínio comparado ao dia anterior.

Os termômetros de BH caem mais um pouco e a cidade pode sentir um alívio no clima, que deve ser de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. A máxima aguardada é 25°C e a mínima 18°C.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.