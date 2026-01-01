Assine
RISCO DE QUEDA DE GRANIZO

BH e 661 cidades de MG estão sob alerta de tempestade no 1° dia do ano

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempestade com risco de queda de granizo no primeiro dia de 2026. Confira recomendações em caso de chuva

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
01/01/2026 12:07

Região Leste acumula o maior volume de chuvas em BH em novembro
BH e 661 cidades de MG estão sob alerta de tempestade no 1° dia do ano

O ano começa com um alerta para 662 cidades de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte: os municípios podem ser atingidas por tempestades, com risco de queda de granizo nesta quinta-feira (1°/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As cidades podem registrar até 100 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 100 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 100 mm é considerada bastante forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Segundo o Inmet, o alerta laranja, de perigo, indica risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até o final desta quinta-feira.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais cidades de MG serão atingidas?

  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Abre Campo
  • Acaiaca
  • Açucena
  • Água Comprida
  • Aguanil
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Além Paraíba
  • Alfenas
  • Alfredo Vasconcelos
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Alto Caparaó
  • Alto Jequitibá
  • Alto Rio Doce
  • Alvinópolis
  • Alvorada de Minas
  • Amparo do Serra
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Antônio Carlos
  • Antônio Dias
  • Antônio Prado de Minas
  • Araçaí
  • Aracitaba
  • Araguari
  • Arantina
  • Araponga
  • Araporã
  • Arapuá
  • Araújos
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Arcos
  • Areado
  • Argirita
  • Arinos
  • Astolfo Dutra
  • Augusto de Lima
  • Baependi
  • Baldim
  • Bambuí
  • Bandeira do Sul
  • Barão de Cocais
  • Barão de Monte Alto
  • Barbacena
  • Barra Longa
  • Barroso
  • Bela Vista de Minas
  • Belmiro Braga
  • Belo Horizonte
  • Belo Oriente
  • Belo Vale
  • Betim
  • Bias Fortes
  • Bicas
  • Biquinhas
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bocaiúva
  • Bom Despacho
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Jesus do Amparo
  • Bom Jesus do Galho
  • Bom Repouso
  • Bom Sucesso
  • Bonfim
  • Bonfinópolis de Minas
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Brás Pires
  • Braúnas
  • Brazópolis
  • Brumadinho
  • Bueno Brandão
  • Buenópolis
  • Bugre
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cabo Verde
  • Cachoeira da Prata
  • Cachoeira de Minas
  • Cachoeira Dourada
  • Caetanópolis
  • Caeté
  • Caiana
  • Cajuri
  • Caldas
  • Camacho
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo Azul
  • Campo Belo
  • Campo do Meio
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Campos Gerais
  • Canaã
  • Canápolis
  • Cana Verde
  • Candeias
  • Caparaó
  • Capela Nova
  • Capetinga
  • Capim Branco
  • Capinópolis
  • Capitólio
  • Caputira
  • Caranaíba
  • Carandaí
  • Carangola
  • Caratinga
  • Careaçu
  • Carmésia
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo da Mata
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Cajuru
  • Carmo do Paranaíba
  • Carmo do Rio Claro
  • Carmópolis de Minas
  • Carneirinho
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Casa Grande
  • Cascalho Rico
  • Cássia
  • Cataguases
  • Catas Altas
  • Catas Altas da Noruega
  • Caxambu
  • Cedro do Abaeté
  • Centralina
  • Chácara
  • Chalé
  • Chapada Gaúcha
  • Chiador
  • Cipotânea
  • Claraval
  • Claro dos Poções
  • Cláudio
  • Coimbra
  • Comendador Gomes
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição da Barra de Minas
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição de Ipanema
  • Conceição do Mato Dentro
  • Conceição do Pará
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Confins
  • Congonhal
  • Congonhas
  • Congonhas do Norte
  • Conquista
  • Conselheiro Lafaiete
  • Consolação
  • Contagem
  • Coqueiral
  • Coração de Jesus
  • Cordisburgo
  • Cordislândia
  • Corinto
  • Coromandel
  • Coronel Fabriciano
  • Coronel Pacheco
  • Coronel Xavier Chaves
  • Córrego Danta
  • Córrego do Bom Jesus
  • Córrego Fundo
  • Córrego Novo
  • Couto de Magalhães de Minas
  • Cristais
  • Cristiano Otoni
  • Cristina
  • Crucilândia
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Cruzília
  • Curvelo
  • Datas
  • Delfim Moreira
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Descoberto
  • Desterro de Entre Rios
  • Desterro do Melo
  • Diamantina
  • Diogo de Vasconcelos
  • Dionísio
  • Divinésia
  • Divino
  • Divinópolis
  • Divisa Nova
  • Dom Bosco
  • Dom Joaquim
  • Dom Silvério
  • Dom Viçoso
  • Dona Eusébia
  • Dores de Campos
  • Dores de Guanhães
  • Dores do Indaiá
  • Dores do Turvo
  • Doresópolis
  • Douradoquara
  • Durandé
  • Elói Mendes
  • Engenheiro Navarro
  • Entre Folhas
  • Entre Rios de Minas
  • Ervália
  • Esmeraldas
  • Espera Feliz
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Estrela Dalva
  • Estrela do Indaiá
  • Estrela do Sul
  • Eugenópolis
  • Ewbank da Câmara
  • Extrema
  • Fama
  • Faria Lemos
  • Felixlândia
  • Ferros
  • Fervedouro
  • Florestal
  • Formiga
  • Formoso
  • Fortaleza de Minas
  • Fortuna de Minas
  • Francisco Dumont
  • Fronteira
  • Frutal
  • Funilândia
  • Goianá
  • Gonçalves
  • Gouveia
  • Grupiara
  • Guanhães
  • Guapé
  • Guaraciaba
  • Guaranésia
  • Guarani
  • Guarará
  • Guarda-Mor
  • Guaxupé
  • Guidoval
  • Guimarânia
  • Guiricema
  • Gurinhatã
  • Heliodora
  • Iapu
  • Ibertioga
  • Ibiá
  • Ibiaí
  • Ibiraci
  • Ibirité
  • Ibitiúra de Minas
  • Ibituruna
  • Icaraí de Minas
  • Igarapé
  • Igaratinga
  • Iguatama
  • Ijaci
  • Ilicínea
  • Imbé de Minas
  • Inconfidentes
  • Indianópolis
  • Ingaí
  • Inhapim
  • Inhaúma
  • Inimutaba
  • Ipaba
  • Ipanema
  • Ipatinga
  • Ipiaçu
  • Ipuiúna
  • Iraí de Minas
  • Itabira
  • Itabirito
  • Itaguara
  • Itajubá
  • Itamarati de Minas
  • Itambé do Mato Dentro
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapagipe
  • Itapecerica
  • Itapeva
  • Itatiaiuçu
  • Itaú de Minas
  • Itaúna
  • Itaverava
  • Ituiutaba
  • Itumirim
  • Iturama
  • Itutinga
  • Jaboticatubas
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jaguaraçu
  • Januária
  • Japaraíba
  • Jeceaba
  • Jequeri
  • Jequitaí
  • Jequitibá
  • Jesuânia
  • Joanésia
  • João Monlevade
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • Juatuba
  • Juiz de Fora
  • Juruaia
  • Lagamar
  • Lagoa da Prata
  • Lagoa dos Patos
  • Lagoa Dourada
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Grande
  • Lagoa Santa
  • Lajinha
  • Lambari
  • Lamim
  • Laranjal
  • Lassance
  • Lavras
  • Leandro Ferreira
  • Leopoldina
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Limeira do Oeste
  • Luisburgo
  • Luminárias
  • Luz
  • Machado
  • Madre de Deus de Minas
  • Manhuaçu
  • Manhumirim
  • Maravilhas
  • Mar de Espanha
  • Maria da Fé
  • Mariana
  • Mário Campos
  • Maripá de Minas
  • Marliéria
  • Marmelópolis
  • Martinho Campos
  • Martins Soares
  • Materlândia
  • Mateus Leme
  • Matias Barbosa
  • Matipó
  • Matozinhos
  • Matutina
  • Medeiros
  • Mercês
  • Mesquita
  • Minduri
  • Miradouro
  • Miraí
  • Moeda
  • Moema
  • Monjolos
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Belo
  • Monte Carmelo
  • Monte Santo de Minas
  • Montes Claros
  • Monte Sião
  • Morada Nova de Minas
  • Morro da Garça
  • Morro do Pilar
  • Munhoz
  • Muriaé
  • Mutum
  • Muzambinho
  • Naque
  • Natalândia
  • Natércia
  • Nazareno
  • Nepomuceno
  • Nova Era
  • Nova Lima
  • Nova Ponte
  • Nova Resende
  • Nova Serrana
  • Nova União
  • Olaria
  • Olhos-d'Água
  • Olímpio Noronha
  • Oliveira
  • Oliveira Fortes
  • Onça de Pitangui
  • Oratórios
  • Orizânia
  • Ouro Branco
  • Ouro Fino
  • Ouro Preto
  • Paineiras
  • Pains
  • Paiva
  • Palma
  • Papagaios
  • Paracatu
  • Pará de Minas
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Paraopeba
  • Passabém
  • Passa Quatro
  • Passa Tempo
  • Passa Vinte
  • Passos
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Patrocínio do Muriaé
  • Paula Cândido
  • Pedra Bonita
  • Pedra do Anta
  • Pedra do Indaiá
  • Pedra Dourada
  • Pedralva
  • Pedrinópolis
  • Pedro Leopoldo
  • Pedro Teixeira
  • Pequeri
  • Pequi
  • Perdigão
  • Perdizes
  • Perdões
  • Piau
  • Piedade de Caratinga
  • Piedade de Ponte Nova
  • Piedade do Rio Grande
  • Piedade dos Gerais
  • Pimenta
  • Pingo d'Água
  • Pintópolis
  • Piracema
  • Pirajuba
  • Piranga
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Pirapetinga
  • Pirapora
  • Piraúba
  • Pitangui
  • Piumhi
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pompéu
  • Ponte Nova
  • Ponto Chique
  • Porto Firme
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Prados
  • Prata
  • Pratápolis
  • Pratinha
  • Presidente Bernardes
  • Presidente Juscelino
  • Presidente Kubitschek
  • Presidente Olegário
  • Prudente de Morais
  • Quartel Geral
  • Queluzito
  • Raposos
  • Raul Soares
  • Recreio
  • Reduto
  • Resende Costa
  • Ressaquinha
  • Riachinho
  • Ribeirão das Neves
  • Ribeirão Vermelho
  • Rio Acima
  • Rio Casca
  • Rio Doce
  • Rio Espera
  • Rio Manso
  • Rio Novo
  • Rio Paranaíba
  • Rio Piracicaba
  • Rio Pomba
  • Rio Preto
  • Ritápolis
  • Rochedo de Minas
  • Rodeiro
  • Romaria
  • Rosário da Limeira
  • Sabará
  • Sabinópolis
  • Sacramento
  • Santa Bárbara
  • Santa Bárbara do Leste
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santa Bárbara do Tugúrio
  • Santa Cruz de Minas
  • Santa Cruz do Escalvado
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Juliana
  • Santa Luzia
  • Santa Margarida
  • Santa Maria de Itabira
  • Santana da Vargem
  • Santana de Cataguases
  • Santana de Pirapama
  • Santana do Deserto
  • Santana do Garambéu
  • Santana do Jacaré
  • Santana do Manhuaçu
  • Santana do Paraíso
  • Santana do Riacho
  • Santana dos Montes
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita de Minas
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santa Rosa da Serra
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Amparo
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • Santo Antônio do Grama
  • Santo Antônio do Itambé
  • Santo Antônio do Monte
  • Santo Antônio do Rio Abaixo
  • Santo Hipólito
  • Santos Dumont
  • São Bento Abade
  • São Brás do Suaçuí
  • São Domingos das Dores
  • São Domingos do Prata
  • São Francisco
  • São Francisco de Paula
  • São Francisco de Sales
  • São Francisco do Glória
  • São Geraldo
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gonçalo do Pará
  • São Gonçalo do Rio Abaixo
  • São Gonçalo do Rio Preto
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São Gotardo
  • São João Batista do Glória
  • São João da Lagoa
  • São João da Mata
  • São João del Rei
  • São João do Manhuaçu
  • São João do Oriente
  • São João do Pacuí
  • São João Nepomuceno
  • São Joaquim de Bicas
  • São José da Barra
  • São José da Lapa
  • São José da Varginha
  • São José do Alegre
  • São José do Goiabal
  • São José do Mantimento
  • São Lourenço
  • São Miguel do Anta
  • São Pedro da União
  • São Pedro dos Ferros
  • São Romão
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião da Vargem Alegre
  • São Sebastião do Oeste
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Preto
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Tiago
  • São Tomás de Aquino
  • São Vicente de Minas
  • Sapucaí-Mirim
  • Sarzedo
  • Sem-Peixe
  • Senador Amaral
  • Senador Cortes
  • Senador Firmino
  • Senador José Bento
  • Senhora de Oliveira
  • Senhora do Porto
  • Senhora dos Remédios
  • Sericita
  • Seritinga
  • Serra Azul de Minas
  • Serra da Saudade
  • Serra do Salitre
  • Serrania
  • Serranos
  • Serro
  • Sete Lagoas
  • Silveirânia
  • Silvianópolis
  • Simão Pereira
  • Simonésia
  • Soledade de Minas
  • Tabuleiro
  • Taparuba
  • Tapira
  • Tapiraí
  • Taquaraçu de Minas
  • Teixeiras
  • Timóteo
  • Tiradentes
  • Tiros
  • Tocantins
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Tombos
  • Três Corações
  • Três Marias
  • Três Pontas
  • Tupaciguara
  • Turvolândia
  • Ubá
  • Ubaí
  • Ubaporanga
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • Unaí
  • União de Minas
  • Uruana de Minas
  • Urucânia
  • Urucuia
  • Vargem Alegre
  • Vargem Bonita
  • Varginha
  • Varjão de Minas
  • Várzea da Palma
  • Vazante
  • Veríssimo
  • Vermelho Novo
  • Vespasiano
  • Viçosa
  • Vieiras
  • Virgínia
  • Visconde do Rio Branco
  • Volta Grande
  • Wenceslau Braz
