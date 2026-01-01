BH e 661 cidades de MG estão sob alerta de tempestade no 1° dia do ano
Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempestade com risco de queda de granizo no primeiro dia de 2026. Confira recomendações em caso de chuva
compartilheSIGA
O ano começa com um alerta para 662 cidades de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte: os municípios podem ser atingidas por tempestades, com risco de queda de granizo nesta quinta-feira (1°/1), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As cidades podem registrar até 100 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 100 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 100 mm é considerada bastante forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.
Leia Mais
De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Segundo o Inmet, o alerta laranja, de perigo, indica risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até o final desta quinta-feira.
Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O que fazer em caso de chuva?
Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Quais cidades de MG serão atingidas?
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Abre Campo
- Acaiaca
- Açucena
- Água Comprida
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Além Paraíba
- Alfenas
- Alfredo Vasconcelos
- Alpinópolis
- Alterosa
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alto Rio Doce
- Alvinópolis
- Alvorada de Minas
- Amparo do Serra
- Andradas
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Antônio Dias
- Antônio Prado de Minas
- Araçaí
- Aracitaba
- Araguari
- Arantina
- Araponga
- Araporã
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Argirita
- Arinos
- Astolfo Dutra
- Augusto de Lima
- Baependi
- Baldim
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Barão de Cocais
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Barra Longa
- Barroso
- Bela Vista de Minas
- Belmiro Braga
- Belo Horizonte
- Belo Oriente
- Belo Vale
- Betim
- Bias Fortes
- Bicas
- Biquinhas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Jesus do Galho
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Bonfim
- Bonfinópolis de Minas
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Brás Pires
- Braúnas
- Brazópolis
- Brumadinho
- Bueno Brandão
- Buenópolis
- Bugre
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cabo Verde
- Cachoeira da Prata
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Caeté
- Caiana
- Cajuri
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Azul
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canaã
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Caparaó
- Capela Nova
- Capetinga
- Capim Branco
- Capinópolis
- Capitólio
- Caputira
- Caranaíba
- Carandaí
- Carangola
- Caratinga
- Careaçu
- Carmésia
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Paranaíba
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Casa Grande
- Cascalho Rico
- Cássia
- Cataguases
- Catas Altas
- Catas Altas da Noruega
- Caxambu
- Cedro do Abaeté
- Centralina
- Chácara
- Chalé
- Chapada Gaúcha
- Chiador
- Cipotânea
- Claraval
- Claro dos Poções
- Cláudio
- Coimbra
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição de Ipanema
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Confins
- Congonhal
- Congonhas
- Congonhas do Norte
- Conquista
- Conselheiro Lafaiete
- Consolação
- Contagem
- Coqueiral
- Coração de Jesus
- Cordisburgo
- Cordislândia
- Corinto
- Coromandel
- Coronel Fabriciano
- Coronel Pacheco
- Coronel Xavier Chaves
- Córrego Danta
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Fundo
- Córrego Novo
- Couto de Magalhães de Minas
- Cristais
- Cristiano Otoni
- Cristina
- Crucilândia
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cruzília
- Curvelo
- Datas
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Descoberto
- Desterro de Entre Rios
- Desterro do Melo
- Diamantina
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divinésia
- Divino
- Divinópolis
- Divisa Nova
- Dom Bosco
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Dom Viçoso
- Dona Eusébia
- Dores de Campos
- Dores de Guanhães
- Dores do Indaiá
- Dores do Turvo
- Doresópolis
- Douradoquara
- Durandé
- Elói Mendes
- Engenheiro Navarro
- Entre Folhas
- Entre Rios de Minas
- Ervália
- Esmeraldas
- Espera Feliz
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela Dalva
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Eugenópolis
- Ewbank da Câmara
- Extrema
- Fama
- Faria Lemos
- Felixlândia
- Ferros
- Fervedouro
- Florestal
- Formiga
- Formoso
- Fortaleza de Minas
- Fortuna de Minas
- Francisco Dumont
- Fronteira
- Frutal
- Funilândia
- Goianá
- Gonçalves
- Gouveia
- Grupiara
- Guanhães
- Guapé
- Guaraciaba
- Guaranésia
- Guarani
- Guarará
- Guarda-Mor
- Guaxupé
- Guidoval
- Guimarânia
- Guiricema
- Gurinhatã
- Heliodora
- Iapu
- Ibertioga
- Ibiá
- Ibiaí
- Ibiraci
- Ibirité
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Icaraí de Minas
- Igarapé
- Igaratinga
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Imbé de Minas
- Inconfidentes
- Indianópolis
- Ingaí
- Inhapim
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipaba
- Ipanema
- Ipatinga
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itabira
- Itabirito
- Itaguara
- Itajubá
- Itamarati de Minas
- Itambé do Mato Dentro
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itapeva
- Itatiaiuçu
- Itaú de Minas
- Itaúna
- Itaverava
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jaboticatubas
- Jacuí
- Jacutinga
- Jaguaraçu
- Januária
- Japaraíba
- Jeceaba
- Jequeri
- Jequitaí
- Jequitibá
- Jesuânia
- Joanésia
- João Monlevade
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- Juatuba
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Dourada
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lagoa Santa
- Lajinha
- Lambari
- Lamim
- Laranjal
- Lassance
- Lavras
- Leandro Ferreira
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Luisburgo
- Luminárias
- Luz
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Maravilhas
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Mariana
- Mário Campos
- Maripá de Minas
- Marliéria
- Marmelópolis
- Martinho Campos
- Martins Soares
- Materlândia
- Mateus Leme
- Matias Barbosa
- Matipó
- Matozinhos
- Matutina
- Medeiros
- Mercês
- Mesquita
- Minduri
- Miradouro
- Miraí
- Moeda
- Moema
- Monjolos
- Monsenhor Paulo
- Monte Alegre de Minas
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
- Montes Claros
- Monte Sião
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Morro do Pilar
- Munhoz
- Muriaé
- Mutum
- Muzambinho
- Naque
- Natalândia
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Era
- Nova Lima
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Nova Serrana
- Nova União
- Olaria
- Olhos-d'Água
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Oliveira Fortes
- Onça de Pitangui
- Oratórios
- Orizânia
- Ouro Branco
- Ouro Fino
- Ouro Preto
- Paineiras
- Pains
- Paiva
- Palma
- Papagaios
- Paracatu
- Pará de Minas
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Paraopeba
- Passabém
- Passa Quatro
- Passa Tempo
- Passa Vinte
- Passos
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra do Indaiá
- Pedra Dourada
- Pedralva
- Pedrinópolis
- Pedro Leopoldo
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Pequi
- Perdigão
- Perdizes
- Perdões
- Piau
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Piedade do Rio Grande
- Piedade dos Gerais
- Pimenta
- Pingo d'Água
- Pintópolis
- Piracema
- Pirajuba
- Piranga
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapetinga
- Pirapora
- Piraúba
- Pitangui
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pompéu
- Ponte Nova
- Ponto Chique
- Porto Firme
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prados
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Bernardes
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Prudente de Morais
- Quartel Geral
- Queluzito
- Raposos
- Raul Soares
- Recreio
- Reduto
- Resende Costa
- Ressaquinha
- Riachinho
- Ribeirão das Neves
- Ribeirão Vermelho
- Rio Acima
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio Espera
- Rio Manso
- Rio Novo
- Rio Paranaíba
- Rio Piracicaba
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Ritápolis
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Romaria
- Rosário da Limeira
- Sabará
- Sabinópolis
- Sacramento
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Cruz de Minas
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Fé de Minas
- Santa Juliana
- Santa Luzia
- Santa Margarida
- Santa Maria de Itabira
- Santana da Vargem
- Santana de Cataguases
- Santana de Pirapama
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santana do Manhuaçu
- Santana do Paraíso
- Santana do Riacho
- Santana dos Montes
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita de Minas
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Grama
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Monte
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santo Hipólito
- Santos Dumont
- São Bento Abade
- São Brás do Suaçuí
- São Domingos das Dores
- São Domingos do Prata
- São Francisco
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São Gonçalo do Rio Preto
- São Gonçalo do Sapucaí
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Lagoa
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João do Manhuaçu
- São João do Oriente
- São João do Pacuí
- São João Nepomuceno
- São Joaquim de Bicas
- São José da Barra
- São José da Lapa
- São José da Varginha
- São José do Alegre
- São José do Goiabal
- São José do Mantimento
- São Lourenço
- São Miguel do Anta
- São Pedro da União
- São Pedro dos Ferros
- São Romão
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Preto
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Sarzedo
- Sem-Peixe
- Senador Amaral
- Senador Cortes
- Senador Firmino
- Senador José Bento
- Senhora de Oliveira
- Senhora do Porto
- Senhora dos Remédios
- Sericita
- Seritinga
- Serra Azul de Minas
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serrania
- Serranos
- Serro
- Sete Lagoas
- Silveirânia
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Simonésia
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Taparuba
- Tapira
- Tapiraí
- Taquaraçu de Minas
- Teixeiras
- Timóteo
- Tiradentes
- Tiros
- Tocantins
- Tocos do Moji
- Toledo
- Tombos
- Três Corações
- Três Marias
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turvolândia
- Ubá
- Ubaí
- Ubaporanga
- Uberaba
- Uberlândia
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Urucânia
- Urucuia
- Vargem Alegre
- Vargem Bonita
- Varginha
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Vazante
- Veríssimo
- Vermelho Novo
- Vespasiano
- Viçosa
- Vieiras
- Virgínia
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande
- Wenceslau Braz