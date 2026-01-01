Primeiro dia do ano em BH tem temperaturas acima de 20°C pela manhã
Capital pode ter chuva forte, raios e granizo ao longo desta quinta-feira
compartilheSIGA
O primeiro dia de 2026 em Belo Horizonte (MG) amanheceu com temperaturas acima de 20°C. Segundo a Defesa Civil, a capital registrou mínima de 20,6°C antes de 7h, indicando que, apesar da tendência de leve redução do calor intenso, a quinta-feira (1º/1) ainda será abafado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A previsão meteorológica aponta céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento, especialmente a partir da tarde. Há ainda risco de granizo.
A temperatura máxima pode chegar a 31°C, enquanto a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% no período da tarde. O alerta é para chuva moderada a forte.
Leia Mais
Confira as temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 20,2 °C, à 0h55
- Centro-Sul: 20,6 °C, às 5h30
- Oeste: 20,2 °C, com sensação térmica de 19,7 °C, às 2h
- Pampulha: 20,2 °C, com sensação térmica de 22,8 °C, às 5h
- Venda Nova: 21,9 °C, às 5h10
Em Minas Gerais
A quinta-feira (1º/1) será marcada por temporais isolados em praticamente todas as regiões, mantendo as características típicas do período chuvoso. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os dois primeiros dias do ano devem registrar chuvas intensas em curto período, acompanhadas de rajadas de vento e possível queda de granizo, com menor probabilidade apenas para as regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ainda conforme o Inmet, no fim de semana, um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deve se formar, abrangendo grande parte de Minas Gerais, incluindo a Região Metropolitana de Belo Horizonte. A recomendação é que a população fique atenta aos alertas e orientações da Defesa Civil.