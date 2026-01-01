Assine
ANO NOVO

Primeiro dia do ano em BH tem temperaturas acima de 20°C pela manhã

Capital pode ter chuva forte, raios e granizo ao longo desta quinta-feira

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/01/2026 07:38

Belo Horizonte terá calor nos últimos dias de 2025 com previsão de tempestades ao fim do dia, inclusive na virada; 2026 pode começar com alívio
Belo Horizonte tem calor no primeiro dia do ano com previsão de tempestades ao fim do dia crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

O primeiro dia de 2026 em Belo Horizonte (MG) amanheceu com temperaturas acima de 20°C. Segundo a Defesa Civil, a capital registrou mínima de 20,6°C antes de 7h, indicando que, apesar da tendência de leve redução do calor intenso, a quinta-feira (1º/1) ainda será abafado.

A previsão meteorológica aponta céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento, especialmente a partir da tarde. Há ainda risco de granizo.

A temperatura máxima pode chegar a 31°C, enquanto a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% no período da tarde. O alerta é para chuva moderada a forte.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 20,2 °C, à 0h55
  • Centro-Sul: 20,6 °C, às 5h30
  • Oeste: 20,2 °C, com sensação térmica de 19,7 °C, às 2h
  • Pampulha: 20,2 °C, com sensação térmica de 22,8 °C, às 5h
  • Venda Nova: 21,9 °C, às 5h10

Em Minas Gerais

A quinta-feira (1º/1) será marcada por temporais isolados em praticamente todas as regiões, mantendo as características típicas do período chuvoso. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os dois primeiros dias do ano devem registrar chuvas intensas em curto período, acompanhadas de rajadas de vento e possível queda de granizo, com menor probabilidade apenas para as regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.

Ainda conforme o Inmet, no fim de semana, um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deve se formar, abrangendo grande parte de Minas Gerais, incluindo a Região Metropolitana de Belo Horizonte. A recomendação é que a população fique atenta aos alertas e orientações da Defesa Civil.

bh chuva granizo minas-gerais previsao-do-tempo temperatura

