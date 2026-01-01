Drones na Virada da Liberdade aproximam pessoas ao olharem para o céu

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Em mais um ano, a Virada da Liberdade tornou o ato de olhar para o céu uma esperança coletiva. Durante o show de drones feito na virada de 2025 para 2026, o que mais se ouvia na Praça da Liberdade a cada nova imagem formada no céu era uma pessoa chamando a outra com "olha lá, ó", "o que será que vão formar agora?"

O espetáculo começou na sequência do show de fogos de artifício, lançados exatamente na virada. Apesar do anúncio de que seriam apenas fogos de baixo ruído, para garantir a acessibilidade de pessoas sensíveis a barulho, alguns fogos de artifício convencionais foram lançados pelo público presente na praça.

Exatamente às 00h05, subiu uma coluna de drones, posicionados, enfim, acima do Palácio da Liberdade. A primeira imagem formada foi o desenho do mapa de Minas Gerais com os dizeres "Feliz 2026".

Mesmo que, pelo quarto ano, o show de drones seja formado exclusivamente por referências a Minas Gerais, o público segue entusiasmado - talvez pela felicidade de se identificar em cada uma das figuras.

A formação seguinte foi da Serra do Espinhaço, enquanto a locutora do show declamava "é dela que nasce a força de nossa terra". Entre gritos e aplausos, adultos chamavam a atenção de crianças: "Vai formar outra coisa, olha só".

A imagem seguinte, de uma árvore, convidou o público a refletir sobre como a vida renasce depois da seca. Na sequência, surgiram no céu os contornos do Mineirão, que completou 60 anos em 2025. Como não poderia ser diferente, vieram do público gritos de "cabuloooso" e "galooo".

A figura do tênis presente na capa do álbum de estreia de Lô Borges (1952-2025), falecido no final deste ano, relembrou a perda do grande artista e arrancou aplausos de homenagem dos presentes.

A celebração da música se seguiu quando os drones formaram a imagem de uma viola caipira, com um movimento bem simples que deixou parte do público de boca aberta. "Olha só, as cordas estão balançando".

A Igrejinha da Pampulha foi a formação seguinte. Poderia ser a figura de maior identificação do público belo-horizontino, se na sequência não tivesse vindo uma xícara de café. Nesta hora, teve quem profetizou: "a próxima vai ser um pão de queijo, certeza".

E ela veio. A figura seguinte, de uma cumbuca com pães de queijo, rendeu uma resposta ao profeta: "Tá vendo só, você acertou mesmo".

O "trem" do mineiro não poderia ficar de fora. A figura, com "bão" embaixo, foi embalada pelos apitos de chaminé do instrumental de "Maria Fumaça", da dupla gaúcha Kleiton & Kledir.

Na sequência do show, a formação de uma rosa-dos-ventos representou as enormes dimensões e caminhos de Minas Gerais, assim como o próprio momento da virada, oportunidade para avaliar as direções para o próximo ano.

Novos gritos entusiasmados vieram quando se formou um grande coração de queijo no céu - e de onde saiu um pedaço generoso.

Ao fim, quando surgiu a logomarca do Governo de Minas, realizador do evento no céu, formou-se uma vaia e gritos de "Fora Zema" em alguns lugares da praça. Ainda assim, a Virada da Liberdade, promovida pelo governo estadual, arrancou aplausos e gritos quando a coluna de drones se posicionou para pousar.