Assine
overlay
Início Gerais
NOVA REGRA

Estabelecimentos de BH terão 90 dias para disponibilizar cardápio impresso

Bares e restaurantes serão obrigados a disponibilizar pelo menos um exemplar físico do menu ou um tablet para os clientes

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
AC
Alexandre Carneiro
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
31/12/2025 14:59

compartilhe

SIGA
x
Bares e restaurantes de BH serão obrigados a disponibilizar pelo menos um exemplar do cardápio físico para os clientes
Bares e restaurantes de BH serão obrigados a disponibilizar pelo menos um exemplar do cardápio físico para os clientes crédito: Imagem de StockSnap por Pixabay

Bares e restaurantes de Belo Horizonte terão 90 dias, a partir desta quarta-feira (31/12), para se adequarem a nova regra sobre cardápios na capital. Agora, os estabelecimentos devem ter pelo menos um exemplar físico do menu disponível para os clientes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A Lei nº11.945 foi aprovada pela Câmara Municipal no dia 3 de novembro e sancionada pelo prefeito Álvaro Damião nessa terça (30). Ela abrange restaurantes, churrascarias, pizzarias, hamburguerias, bares, lanchonetes e outros estabelecimentos do gênero.

Segundo o documento, os proprietários também têm a opção de disponibilizar um tablet para os clientes.

Mudança bem-vinda

O texto aprovado é de autoria do vereador Bispo Arruda (Republicanos). Segundo ele, a disponibilização exclusivamente de cardápios digitais pode gerar "constrangimentos e transtornos", principalmente a clientes idosos. Ao Estado de Minas, Arruda afirmou que "grande parte desse público tem dificuldades em lidar com tecnologia ou não possui um celular compatível". 

Em novembro, quando o projeto foi aprovado, a reportagem conversou com Flávia Araújo Badaró, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais (Abih MG). Entre os impactos, ela cita os custos adicionais com criação, impressão e atualização periódica dos menus físicos, além da necessidade de gestão integrada entre as duas versões da carta.

"Trata-se de uma exigência simples, mas que requer organização e pode ser transformada em uma oportunidade estratégica para valorizar a experiência do hóspede".

Na época, a medida foi considerada positiva pelos consumidores, uma vez que muitos preferem a versão impressa ao QR Code. "Acho mais prático de visualizar as informações; normalmente o (cardápio via) QR Code tem muitas abas, você precisa ficar indo e voltando", diz a assistente técnica Ana Carolina Mascarenhas, de 25 anos. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pedro Matteo, de 26 anos, que atua com marketing, pensa que a disponibilização do cardápio impresso tende a beneficiar, em especial, o público mais idoso. Porém, salienta que também prefere essa versão em relação à digital. "Acho mais prático. Eu gosto de ter tempo de folhear as opções e escolher. Acho que é benéfico ter as duas opções", avalia. 

Tópicos relacionados:

bares bh cardapio lei restaurantes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay