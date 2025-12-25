Crianças e adultos se emocionam com almoço de Natal no restaurante popular

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Uma celebração com comida farta, música, brinquedos, alegria e muitas histórias de solidariedade. Assim foi a 31ª edição do Almoço de Natal dos restaurantes populares de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (25/12). Neste ano, o tradicional evento aconteceu no Restaurante Popular II – Josué de Castro, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul da capital, já que a unidade I – Herbert de Souza, na Avenida do Contorno, próximo à rodoviária, está em reforma desde junho.

As refeições no almoço de Natal são distribuídas gratuitamente para toda a população. As portas da unidade II foram abertas às 11h, mas, antes disso, longas filas já se formavam no entorno do local. Muitas pessoas tiveram que ter paciência para aguardar a vez de entrar, além de driblar o forte calor que fazia próximo ao meio-dia.





A diretora de unidades de alimentação popular da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Emanuelle Zibral, disse que a expectativa era de servir mais de 3 mil refeições. Um cardápio especial foi preparado para a data, pela equipe de nutricionistas da rede da PBH, que trabalha nos restaurantes populares.

"Hoje estamos servindo arroz, tutu de feijão, farofa rica, lombo assado com molho e salada de alface com rabanete e morango. Para aqueles que não comem carne, temos bolinho de grão de bico com moranga e ovos cozidos. De sobremesa, maçã e, para beber, suco de abacaxi com maracujá para refrescar. Hoje, a refeição é servida gratuitamente para todas as pessoas que acessam o restaurante", disse.

Nos demais dias, segundo Emanuelle, o almoço custa R$ 3 para o público pagante, R$ 1,50 para beneficiários do Programa Bolsa Família e é gratuito para a população em situação de rua.

A diretora comenta da alegria de participar da iniciativa. "É muito gratificante a gente ter a oportunidade de se doar um pouco para pessoas que, muitas vezes, não têm condição de compartilhar com suas famílias. Participar deste dia é muito especial."

Além do Almoço de Natal no Restaurante Popular Josué de Castro, as unidades Maria Regina Nabuco, localizada na estação Venda Nova, e Dom Mauro Bastos, na Região do Barreiro, também ofereceram a refeição gratuita exclusivamente à população em situação de rua, como ocorre aos finais de semana e feriados.

Alegria de celebrar com outras famílias

A estudante Grazielly Ribeiro, de 23 anos, estava com as três filhas – Thalita, de 8, Katarina, de 3, e Abigail, de 5 – em uma das mesas fazendo a refeição. Moradora do Barreiro, ela diz que ficou sabendo da iniciativa pelas redes sociais e decidiu levar as meninas pela primeira vez.

"Não tenho família aqui. Sou de Rondônia. Vim em busca de tratamento para uma das minhas filhas, que é surda. Conseguimos um aparelho há pouco tempo, ela está sendo tratada aqui”, conta. A família vive em Belo Horizonte há três anos.

Grazielly Ribeiro, com as filhas Thalita, Katarina e Abigail: família elogiou cardápio Leandro Couri/EM/D.A.Press





A mãe disse que a intenção era levar as meninas ao Parque Municipal e depois almoçar em família. “É uma coisa diferente. Resolvi sair com elas para ficarem animadas, ganhar presente, brincar nos brinquedos, fazer algo diferente.” Grazielly também elogia a qualidade da comida. "Está muito boa. A carne de porco está espetacular." Ela diz que costuma frequentar o restaurante popular do Barreiro. A estudante também destaca a oportunidade de celebrar a data com outras famílias. "É maravilhoso, todo mundo pode vir. Nos sentimos especiais, sendo atendidos com carinho."

Depois do almoço, as meninas foram para a fila dos presentes, onde esperavam ansiosas pelos brinquedos. Quem também aguardava sua vez era Maria Eduarda, de 6, acompanhada da avó Gilma Pereira, de 58. Elas moram no Bairro Santa Efigênia e a avó conta que ficou sabendo da distribuição de brinquedos e resolveu levar a menina para pegar alguns presentes. Além de Maria Eduarda, Gilma tem outros dois netos que ficaram em casa, mas também vão receber os brinquedos. A menina ganhou bonecas e a avó levou outras três bonecas e um conjunto de canetinhas para casa. “Gostei muito”, resume a menina.

Gilma Pereira com a neta Maria Eduarda, que estava na fila dos presentes aguardando o seu brinquedo Leandro Couri/EM/D.A.Press





De acordo com os organizadores, cerca de 3 mil brinquedos foram arrecadados para serem distribuídos às crianças por funcionários da unidade do restaurante e voluntários. Além dos presentes, a meninada ainda podia se divertir na rua de lazer, com brinquedos infláveis que foram posicionados em frente ao restaurante.

Solidariedade

O Papai Noel saiu da portaria do Parque Municipal e chegou ao restaurante popular em uma carruagem, próximo das 11h30, quando foi cercado por muitas crianças e adultos que aguardavam para entrar. Enquanto as pessoas almoçavam, um saxofonista tocava músicas natalinas e os palhaços Doutores da Alegria contagiavam quem esperava um lugar para se sentar e almoçar.

Mário de Assis, trabalha como Papai Noel há 42 anos e participou de todas as edições do evento no restaurante popular. Ele passava pelas mesas cumprimentando as pessoas e atendia aos inúmeros pedidos de fotos de crianças e adultos.

Sobre participar do evento há tantos anos, Assis afirma: "É viver o sonho de cada um deles. Busco cada criança aqui e encontro o Menino Jesus; em cada mãe, vejo a Virgem Maria; em cada pai que aqui está, encontro a alegria e o sustentáculo de São José. A Sagrada Família está aqui conosco. A casa está lotada, mas cabe mais gente”.

Outro que fazia muito sucesso entre as crianças era o Homem-Aranha. Por trás da fantasia de super-herói, estava Vander Ferreira, voluntário pela primeira vez no almoço solidário. "Não tem nada melhor do que a gente passar a alegria e sentir ela de volta. A gente dá um pouco e recebe 10 vezes mais”, diz. "Os meninos vêm e me abraçam, querem que eu carregue no colo.” Ele chegou a subir em uma árvore para a alegria das crianças. Quando desceu, conta que recebeu o abraço de várias delas.

Outra estreante como voluntária na festa era Fátima Moreira, a Fafá. Vestida com roupa vermelha e touca de Papai Noel na cabeça, ela distribuía guloseimas para crianças e adultos. Moradora da comunidade da Pedreira Prado Lopes, na Região Noroeste da capital, disse que sempre quis participar da iniciativa. "Era meu sonho. Sou de Itabirito, era menina de rua, vivi dos 5 aos 10 anos na rua, até uma família me adotar. Minha mãe foi me ensinando as coisas, me tirou da rua. Hoje, tudo que sou, devo a ela", diz com lágrimas nos olhos. "Adoro estar no meio do povo, ajudando, espalhando solidariedade."

Voluntária estreante, Fátima Moreira, a Fafá, distribuía guloseimas para crianças e adultos Leandro Couri/EM/D.A.Press





Já Tia Cristal, é voluntária há mais de 10 anos, fazendo escultura em balões para as crianças. Ela distribuía balões para aqueles que aguardavam na fila para pegar os presentes. "Pra mim é muito gratificante. Vim de uma infância muito sofrida, não tinha muita condição. Descobri que o voluntariado era meu Papai Noel", afirma emocionada. "Sei que isso aqui vai fazer diferença (para as crianças), assim como fez na minha vida.”

A empresária tem uma empresa de recreação infantil e diz que tira dois dias no ano para fazer trabalho voluntário: o Dia das Crianças e o Natal. "Tiro o tempo de estar com a minha família para estar aqui. Vou ter 363 dias para eles.” Ela conta que trouxe quatro pacotes de balões e produz, em média, 200 esculturas para presentear as crianças. "Saio cheia de calos, com alguns machucados, mas para mim compensa porque as crianças ficam encantadas", diz.