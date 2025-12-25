Fiéis da Grande BH participam da missa de Natal na Catedral Cristo Rei

No dia em que os cristãos celebram o nascimento de Jesus, uma mensagem de amor, união e harmonia para as famílias. Na manhã desta quinta-feira (25/12), em Belo Horizonte, durante a Missa de Natal do Senhor, o assistente pastoral da Catedral Cristo Rei, padre Thiago Augusto, disse que "a busca do entendimento" é a melhor forma para se viver em paz.

Ao presidir a missa no templo em construção no Bairro Juliana, na Região Norte de BH, o sacerdote ressaltou que "o tempo passa e não devemos perder a oportunidade de conviver, com tranquilidade e harmonia, com familiares e amigos". A orientação se torna fundamental tendo em vista esta época marcada pela polarizacão política, discórdias, conflitos, às portas da eleição de 2026.

Na homilia, o padre afirmou que na atualidade, tudo hoje é muito complexo, sendo necessário, portanto buscar a simplicidade. "O exemplo maior da simplicidade está no nascimento de Jesus. O Natal é a resposta de Deus à sede de poder, de querer ter muito. A simplicidade cresce no diálogo, na compreensão, no amor, na presença. O menino na manjedoura nos ensina tudo isso", observou o assistente pastoral da Catedral Cristo Rei, certo que o caminho se encontra com a esperança e a solidariedade.

Na noite de quarta-feira (24/12), o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidiu, também na catedral, a celebração eucarística. Disse o arcebispo: "'A Palavra se fez carne e veio morar entre nós' (Jo 1,14). Jesus, Rei do Universo, amado Filho de Deus, abraça as dores e fragilidades humanas para nos salvar. Aproxima-se de cada pessoa, dos pobres, dos mais simples. O Verbo de Deus, ao nascer, é deitado na manjedoura. Expressa, desde o nascimento, uma realeza que desconcerta o coração humano, tão habituado a buscar riqueza e poder. Ele, que tudo pode, escolhe vir ao nosso encontro. Eis o que celebramos no Natal de Jesus: Ele vem! Deixe brilhar sempre mais a luz de Cristo em seu coração!"

Real sentido natalino



Na manhã desta quinta-feira (25/12), a missa iniciada às 10h30 teve a presença de fiéis da capital e demais municípios que compõem a Arquidiocese de Belo Horizonte. Residente em Vespasiano, na Grande BH, o casal de namorados Tulio Silvério, analista, e Larissa Chagas, que trabalha como técnica de enfermagem e estuda enfermagem, prestou atenção às palavras do padre. "A simplicidade é muito importante no dia a dia, as pessoas realmente precisam ser menos complexas", disse Tulio.

Douglas Souza Alves, engenheiro civil, e Ilma Ferreira Lima, advogada, levaram a filha Maria Tereza, de 3 meses, e conheceram o presépio da catedral. "O Natal nos mostra o valor da simplicidade. Na noite de ontem, véspera do Natal, ficamos só os três, com muita simplicidade. A chegada da filha deu outro sentido a tudo", destacou Ilma. Natural do Espírito Santo, a família reside agora em BH.

Em construção

Quem vier ao templo em construção, poderá ver o pórtico, marca registrada do projeto assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012), chegando a quase metade do seu tamanho. Em janeiro, a escultura em concreto e aço deverá atingir 50 metros de altura. O pórtico resulta de duas estruturas (Sul ou da Justiça, e Norte, da Verdade) que se enlaçam, sendo o maior com 100m, o outro, de 65m.

Nas palavras de dom Walmor, a Cristo Rei é bem mais do que um edifício, com infraestrutura ampla e completa para o trabalho. “A catedral é centro da vida pastoral e espiritual da comunidade arquidiocesana, com serviços nos âmbitos do cuidado social, cultural. Lugar sagrado, que se reveste de singular mística, capaz de fortalecer cada um na missão de fazer o bem, à luz dos ensinamentos de Jesus”.

A partir de doações, campanhas, recursos próprios e patrocínio via leis de incentivo fiscal, a Arquidiocese de Belo Horizonte, que congrega milhares de pessoas em 29 municípios, incluindo a capital, leva adiante, há 12 anos, a execução do projeto da Catedral Cristo Rei. Com 65% da parte estrutural concluída, a construção do templo já demandou R$ 150 milhões, faltando R$ 80 milhões para conclusão.

Como se trata de um projeto de Oscar Niemeyer, mestre do modernismo no Brasil de reconhecimento internacional, a parte cultural da Catedral Cristo Rei dá o direito à Cúria Metropolitana de BH de captar recursos via Lei Rouanet. Assim, serão captados R$ 30 milhões destinados aos cinco museus planejados para o interior do templo. Os recursos poderão ser empregados também na construção dos pórticos, esculturas feitas em concreto e aço que atingirão 100 metros e 65 metros de altura. No próximo mês, os dois chegarão a 50m.

Os pórticos constituem o ponto mais alto da Catedral e poderão ser avistados de vários bairros da capital e de algumas cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Denominados Norte e Sul, ambos integram o templo da Cristo Rei, a chamada Tenda da Paz, e deverão ser concluídos até o fim de 2026. Atualmente, trabalham na obra 120 pessoas.

Celebração de ano novo

Na próxima quarta-feira (31/12), às 19h30, será celebrada, na Catedral Cristo Rei, a Missa de Véspera do Ano Novo. Na quinta-feira (1º de janeiro), às 10h30, haverá a “Celebração Eucarística de Santa Maria, Mãe de Deus”. Maiores informações no site arquidiocesebh.org.br