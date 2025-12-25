Família é multada por decoração de Natal em condomínio; entenda

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O que deveria ser apenas uma celebração natalina virou motivo de conflito em um condomínio, em Maryland, nos Estados Unidos. A família Salgado está sendo ameaçada de multas diárias pela associação de moradores por conta de uma decoração de Natal no jardim de casa. O condomínio determinou multa para a família: caso os enfeites não sejam removidos, a penalidade inicial pode chegar a US$ 650 (cerca de R$ 3.600), com valores que aumentam a cada dia de descumprimento.

Apesar da punição, a família defendeu a escolha da decoração. “Temos o presépio na parte da frente, que é como a peça central da nossa decoração. Ele mostra a nossa fé, aquilo em que acreditamos e a razão pela qual decoramos o Natal”, afirmou Pahan Salgado em entrevista à emissora NBC4.

A associação de moradores, no entanto, alega que a decoração causa incômodo à vizinhança. A família contesta essa justificativa e garante que o cenário não provoca transtornos. “Eu digo que isso não é um incômodo nem um aborrecimento para o bairro. E nem faz barulho. É completamente silencioso, então é uma noite muito silenciosa aqui”, disse Pahan.

Segundo a família, no ano passado, eles foram ameaçados de multa por exagero na decoração. Por isso, decidiram reduzi-la significativamente para evitar conflitos. “Todo ano nossa família monta uma decoração, que cresce e muda a cada Natal, mas neste ano diminuímos bastante”, explicou Supuli à ABC News.

Ainda assim, a associação manteve as notificações e alertou que as multas continuarão sendo aplicadas caso os enfeites não sejam retirados. Em entrevista à ABC News, Pahan destacou que as luzes estão restritas aos limites da propriedade. “As luzes estão estritamente dentro dos limites da nossa propriedade. Elas não saem para fora, não invadem o quintal de ninguém”, afirmou.

De acordo com as regras da associação de moradores, “nenhum ornamento decorativo de jardim poderá ser erguido, usado ou mantido em qualquer lote” e nenhuma iluminação externa pode ser direcionada para fora do terreno sem aprovação prévia por escrito. Mesmo assim, a família questiona a aplicação das normas, alegando tratamento seletivo.

O advogado dos Salgados, David Gardner, classificou a punição como inconsistente e injusta, apontando que outras casas do bairro também exibem decorações natalinas. “Você anda pelo bairro e vê outras residências com decorações semelhantes. Talvez não sejam tão bonitas ou extravagantes, mas esta é uma decoração natalina tradicional e muito atraente, e eles estão sendo basicamente escolhidos de forma seletiva para sofrer a punição”, afirmou à NBC4.

Além dos Salgado, ao menos outra moradora recebeu uma carta de advertência por usar renas iluminadas na decoração no jardim. Diante da situação, a família decidiu buscar apoio jurídico e pretende contestar as multas na Justiça. “Vamos contestar isso, e tenho plena esperança de que um tribunal concorde conosco”, declarou Gardner.

Mesmo com o conflito se intensificando, a família não pretende desmontar a decoração. “Eles vão reclamar, mas a gente vai continuar fazendo”, disse Supuli. “O que eles estão tentando espalhar é apenas negatividade, ódio e escuridão, mas tudo o que estamos tentando fazer é espalhar um pouco de luz nesta temporada”, completou Paham.

Em nota, a associação de moradores afirmou que o objetivo da entidade é “promover uma comunidade segura, respeitosa e bem conservada, garantindo que os documentos que regem a associação sejam aplicados de forma uniforme e em conformidade com a lei de Maryland”.

