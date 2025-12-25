Sobrou comida? Veja como armazenar e reaproveitar a ceia ou almoço de Natal

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Natal é sinônimo de mesa farta, pratos variados e celebração em família. Mas, depois da confraternização, surge um desafio comum: o que fazer com as sobras de forma segura, evitando desperdício e riscos à saúde?

Após o fim da refeição, os alimentos mais perecíveis devem ser refrigerados o quanto antes. Preparações prontas não devem permanecer mais de duas horas em temperatura ambiente. O ideal é armazená-las em recipientes bem vedados, preferencialmente em pequenas porções, o que facilita o resfriamento e o reaquecimento posterior.

Alimentos cozidos não devem ser guardados junto de alimentos crus, para evitar contaminação cruzada. Carnes assadas como peru, frango, chester, cordeiro e filé devem ser armazenadas separadamente de acompanhamentos e farofas. O mesmo cuidado vale para retirar recheios e ossos, facilitando a conservação.

Antes de consumir qualquer sobra, é essencial observar cheiro, cor, textura e aparência. Mudanças nesses aspectos indicam que o alimento deve ser descartado. No momento do consumo, o reaquecimento deve atingir pelo menos 70 °C, garantindo a eliminação de microrganismos.

Prazos de validade das sobras

Alimentos prontos armazenados na geladeira devem ser consumidos, em geral, em até três dias. Preparações mais sensíveis, como molhos, frutas e legumes cozidos, devem ser consumidas preferencialmente em até dois dias. Já os alimentos congelados podem ser mantidos por até 30 dias, desde que bem embalados.

Sobremesas costumam durar de dois a três dias sob refrigeração. Tortas com recheios cremosos, mousses, pavês e sobremesas com chantilly não são indicadas para congelamento, pois perdem textura. Bolos recheados podem ser congelados por até dois meses, desde que bem embalados.

Frutas inteiras duram, em média, cinco dias na geladeira, com exceção de algumas mais resistentes, como maçã, pera e uva. Já frutas mais delicadas, como morango, costumam durar cerca de dois dias. Frutas cortadas devem ser mantidas refrigeradas e consumidas rapidamente.

Como reaproveitar as sobras?

As sobras da ceia podem se transformar em novas refeições saborosas. Carnes assadas podem ser desfiadas ou picadas para recheios de tortas, sanduíches, farofas, arroz temperado, sopas, caldos e saladas. Desde que não tenham sido preparadas com molhos à base de leite, são grandes aliadas no reaproveitamento.

O arroz natalino pode virar bolinho, mexido ou base para risotos. Embutidos da tábua de frios funcionam bem em omeletes e tortas salgadas. Pães e rabanadas podem ser usados em pudins, torradas ou sobremesas reaproveitadas.

As frutas usadas na decoração da mesa ganham nova função em saladas de frutas, geleias e compotas. Para evitar o escurecimento, o ideal é temperar com um ingrediente ácido, como limão ou vinagre. Já os vegetais cozidos podem ser incorporados a omeletes, arroz temperado, tortas simples de liquidificador ou saladas quentes.

Quais alimentos devem ser descartados?

Alguns itens oferecem maior risco e exigem cuidado redobrado. Preparações com maionese, laticínios e ovos crus devem ser descartadas, mesmo quando refrigeradas. O arroz também merece atenção: se ficar mais de duas horas fora da geladeira, pode desenvolver bactérias que causam mal-estar gastrointestinal, especialmente versões como arroz à grega, que levam frutas e legumes.

Para evitar desperdícios, o ideal é calcular bem as quantidades. Uma média segura é cerca de 80 gramas de arroz por pessoa.

