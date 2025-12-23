O segredo do tender: como escolher a melhor peça e preparar para a ceia

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O tender é uma das estrelas da ceia de Natal, mas escolher a peça certa no supermercado pode parecer uma tarefa complexa. Com a variedade de marcas e tamanhos, saber o que observar é fundamental para garantir uma carne suculenta e saborosa, sem estourar o orçamento das festas de fim de ano. O segredo está em analisar detalhes que vão além do preço na etiqueta.

A escolha começa antes mesmo de pegar o produto. Uma peça de formato mais arredondado e uniforme tende a assar por igual, evitando que as pontas fiquem secas enquanto o centro ainda está frio. A cor também é um ótimo indicativo de qualidade: procure por um tom rosado e homogêneo em toda a superfície.

Como escolher o tender perfeito

Para não errar na hora da compra, siga estas dicas práticas. Elas ajudam a identificar um produto de qualidade que vai render elogios na ceia e otimizar suas compras.

Observe a rede protetora: a peça deve estar firme dentro da redinha que a envolve. Se a carne parecer frouxa ou solta, pode ser um sinal de menor qualidade.

Confira o peso: calcule cerca de 150 a 200 gramas por convidado. Isso evita desperdício ou que falte comida para alguém na hora da ceia.

Verifique a embalagem e a validade: a embalagem deve estar intacta, sem furos ou excesso de líquido. Confira sempre a data de validade para garantir o frescor do produto.

Verifique os ingredientes: prefira os produtos com menos aditivos e conservantes na lista de ingredientes. Um bom tender tem como base a carne suína e temperos básicos.

Receita simples para a ceia

Depois de escolher a peça ideal, o preparo em casa é a etapa final para garantir o sucesso. Esta receita é fácil e destaca o sabor da carne, sem exigir ingredientes complicados.

Tender assado com calda de laranja, mel e mostarda

Ingredientes

1 tender bolinha (aprox. 1 a 1,5 kg)

cravos-da-índia a gosto

1 xícara de suco de laranja

4 colheres (sopa) de mel

2 colheres (sopa) de mostarda

Modo de preparo

Retire o tender da embalagem e, com uma faca afiada, faça cortes superficiais em formato de losango por toda a superfície. Espete um cravo-da-índia em cada cruzamento dos cortes e reserve. Em uma tigela, misture o suco de laranja, o mel e a mostarda até obter uma calda homogênea. Coloque o tender em uma assadeira e pincele generosamente a calda por toda a peça. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos. Retire o papel-alumínio, pincele mais calda e volte ao forno por mais 20 a 30 minutos, ou até o tender ficar bem dourado. Durante esse tempo final, regue o tender com a calda da assadeira a cada 10 minutos, para formar uma camada caramelizada e brilhante. Antes de fatiar, deixe a carne descansar por 10 minutos. Isso ajuda a manter todos os sucos e a maciez.

Dica

O tempo total de forno pode variar de acordo com o tamanho do tender e a potência do forno. Sirva fatiado, acompanhado da calda formada na assadeira.

