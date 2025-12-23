5 receitas leves e refrescantes para um Natal com muito calor

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O Natal deste ano promete temperaturas elevadas em boa parte do país, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, um cenário que convida a repensar a tradicional ceia. Pratos quentes e pesados, como peru assado com farofa e receitas com molhos cremosos, podem dar lugar a um cardápio mais leve e refrescante, sem abrir mão do sabor e do espírito festivo.

A substituição de alguns clássicos por versões mais frescas não apenas alivia o calor, mas também torna a refeição mais agradável para todos. Adaptar o menu é uma forma inteligente de garantir o bem-estar dos convidados e aproveitar a noite sem a sensação de peso e desconforto. Lembre-se também de reforçar a hidratação com águas saborizadas e sucos, além de manter os pratos perecíveis bem refrigerados.

Para ajudar na tarefa de montar um cardápio diferente, confira cinco sugestões de receitas que combinam perfeitamente com um Natal mais quente.

1. Salada de peru desfiado com frutas

Uma excelente alternativa para não abrir mão da carne mais tradicional da ceia. Cozinhe e desfie o peito de peru, deixando esfriar completamente. Misture com folhas verdes, pedaços de manga, uvas verdes sem sementes e nozes picadas. O molho pode ser feito com iogurte natural, suco de limão e um toque de mostarda, resultando em um prato principal leve e saboroso.

2. Ceviche natalino

O ceviche é um clássico da culinária peruana que se encaixa perfeitamente no clima tropical. Use um peixe branco fresco, como tilápia ou robalo, cortado em cubos e marinado em suco de limão, cebola roxa e coentro. Para um toque natalino, adicione sementes de romã ou pedaços de pimentão vermelho, que trazem cor e um sabor agridoce ao prato. Sirva em taças individuais como entrada.

3. Salpicão funcional com iogurte

O salpicão é amado por muitos, mas sua versão tradicional com maionese pode ser pesada. A solução é criar uma versão funcional, substituindo a maionese por um creme de iogurte natural ou até mesmo por uma base de abacate amassado com limão. Mantenha o frango desfiado, a cenoura ralada e a maçã, mas adicione ingredientes como repolho roxo e milho para mais crocância.

4. Espetinhos caprese

Simples, rápidos e visualmente atraentes, os espetinhos caprese são uma entrada que não exige fogão. Basta intercalar em um palito tomates-cereja, muçarela de búfala em bolinhas e folhas de manjericão fresco. As cores remetem diretamente ao Natal e o sabor é extremamente refrescante. Finalize com um fio de azeite e um pouco de pimenta-do-reino moída na hora.

5. Mousse de limão com frutas vermelhas

Para a sobremesa, troque os doces pesados por uma opção cítrica e leve. Uma mousse de limão é fácil de preparar e agrada a quase todos os paladares. Sirva em potinhos individuais e finalize com uma calda de frutas vermelhas, como morangos, framboesas e mirtilos. A combinação do azedo do limão com o doce das frutas fecha a ceia de forma equilibrada e refrescante.

