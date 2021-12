Gosta da culinária francesa? Veja nove pratos que eles comem no Natal

Tradicionalmente feita de chocolate, bûche de Noël é a única sobremesa clássica de Natal dos franceses (foto: Les Epices/divulgação)

A cozinha francesa é definida sempre como algo refinado e elegante. No entanto, o que poucos sabem é que durante o réveillon do Natal (como é chamada a noite natalina deles) este requinte ainda sobe a um outro patamar. Embora cada família ou cada região tenha suas próprias preferências ou costumes, o clássico jantar de Natal francês tem como característica servir pratos realmente festivos, com ingredientes caros que você não vai comer ou encontrar facilmente durante o resto do ano. Confirma a seguir os principais pratos que os franceses consomem na noite de Nataç:









2. Prato de frutos do mar – As ostras são destaque. Servidas em uma grande bandeja frequentemente coberta com uma cama de gelo, para mantê-las em boa temperatura, com quartos de limão ou molho de mignonette à base de vinagre de vinho tinto, chalotas picadas e pimenta preta. As ostras são particularmente muito apreciadas na noite de Natal na Normandia e na Bretanha, onde algumas famílias ainda possuem o costume de salpicar a ostra com pimenta do reino moída na hora. Além das ostras, camarões levemente cozidos com molho de maionese à parte também são extremamente comuns.





3. Salmão defumado – Até mesmo as crianças francesas adoram comer salmão defumado, em blinis ou fatias finas de pão branco. O salmão ao estilo gravlax, mesmo sendo um prato de origem nórdica, é preparado em muitas casas francesas e já virou um prato tradicional do Natal.





4. Vieiras – Os franceses e as vieiras mantêm um caso de amor. Delicadas e luxuosas, elas são servidas cruas ou ligeiramente cruas. Entre as preparações favoritas, estão as com molho de creme de laranja ou baunilha e tartare de vieiras, acompanhado ou não por endívias.





5. Capão ou peru com recheio de castanhas – Este é o prato de Natal mais popular e clássico. O capão ou o peru é assado no forno com um generoso recheio de castanhas portuguesas. Ao redor, normalmente encontra-se mais castanha, vagem verde enroladas com bacon e purê de batata trufado.





6. Caça selvagem – A carne de caça é pouco popular na mesa do francês médio, e quase não se come no resto do ano. No entanto, a carne do animal selvagem está muitas vezes nas mesas de Natal, seja de veado, javali ou faisão. Muitas vezes é acompanhada de um molho à base de vinho tinto.





7. Pratos sofisticados de peixe – Como o Natal é uma festa cristã, em que o peixe é sinal de abstenção, os franceses gostam de ter a iguaria para o Natal, mas em espécies chiques, como o tamboril, pregado, linguado, robalo, com preparações sofisticadas, entre elas, a blanquette de tamboril cogumelos morilles.





8. Prato de queijo – Uma grande bandeja de queijo com tipos variados é um prato tradicional da Natal. O costume se comer queijo no final da refeição perdura o ano inteiro, mas é no Natal que ele é elevado à máxima potência. Alguns queijos também têm apresentações festivas, como o camembert de trufas, que é de morrer!





9. Bûche de Noël – É definitivamente a única clássica sobremesa de Natal. Tradicionalmente moldado para representar o verdadeiro tronco de madeira colocado na lareira, a bûche é muitas vezes feita de chocolate, mas hoje em dia pode ser encontrada nos mais diversos sabores.





Frutas secas, exóticas e glaceadas; biscoitos e trufas de chocolate e o tradicional champagne também estão presentes em um clássico jantar de Natal francês.