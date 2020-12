(foto: Marcelo Poleze/divulgação)







Sempre inspirada pelo guarda-roupa dos homens, Mademoiselle Chanel elegeu a camisa como peça-chave, combinação perfeita para os seus impecáveis tailleurs. Desde então, ela frequenta o closet feminino como sinônimo de praticidade e elegância, um curinga eficiente para qualquer hora e situação.

A camisaria conquistou também o coração de Maria Antonia Calmon. A mineira é craque no assunto, conhece todos os segredos da modelagem e sabe dar um toque fashion às suas criações, misturando tradição e contemporaneidade. Há quatro anos, ela comanda a marca que leva seu nome, mas antes disso já tinha uma longa história com as camisas.

(foto: Marcelo Poleze/divulgação)

A novidade, agora, é o lançamento de uma cápsula inspirada nelas, mas com uma pegada versátil, que vai da cidade ao resort. A coleção se chama Leveza e luz e sua essência é a conexão com o momento atual. “Estamos passando por um período conturbado e é necessário repensar o que faz sentido”, revela a estilista, que propõe peças únicas que permitem a construção de vários looks para o dia a dia. “É para usar com um body, uma calça jeans, uma saia pareô ou como sobreposição, valorizando a silhueta. Construí algo atemporal e pensei nos dias ensolarados que nos aguardam”, explica. Se a metáfora se refere à temporada de sol, que chega com o verão, se aplica também à esperança de um futuro melhor para todos.

(foto: Marcelo Poleze/divulgação)

Os quimonos e cafetãs ganham destaque e exibem acabamentos diferentes, como rendas, passamanarias e franjas. Na busca pela leveza, Maria Antonia buscou algodões, viscoses, rendas guipure e chantilly, musselines com toque de seda. A maioria das peças é lisa, mas há espaço para um floral minimalista e para a estampa de folha, que imprime um ar mais sofisticado ao trabalho. Na cartela de cores tem tons de azul, que remetem à luz e ao sol; tem o branco, para falar de transparência; tem rosas e nudes, indispensáveis para refrescar e dar um toque romântico à coleção. A proposta da marca é sempre enfatizar a feminilidade.

(foto: Marcelo Poleze/divulgação)

Esta é a primeira cápsula que a estilista lança desde o início da pandemia. “No primeiro momento, pensei o que poderia fazer para contribuir. De imediato, doei 12 camisas com vendas revertidas para o movimento Um milhão de máscaras. Depois, me dediquei a comercializar uma pequena coleção em tricoline branca, que já estava pronta. Foi um tempo de muita reflexão sobre que caminho tomar”, conta. Há alguns anos, Maria Antonia se encontra muito voltada para valores como autoconhecimento, espiritualidade, bem-estar e saúde, temas que aborda, constantemente, no instagram De repente 50. Tudo isso a encaminhou para a coleção Leveza e luz.

(foto: Marcelo Poleze/divulgação)





Cinquentenário A proposta do De repente 50 foi lançada há quatro anos, por ocasião do seu cinquentenário. “Quando contava que tinha 50 anos, filha e netas, as mulheres se assustavam e me perguntavam como fiz para chegar a essa idade com aparência tão boa e com espírito para cima. Muitas delas me incentivaram a escrever sobre isso, dar dicas de moda, beleza e saúde. A primeira experiência que tive foi no site de uma jornalista amiga, mas logo criei meu próprio espaço”, relembra.

O objetivo, desde o princípio, era levar conteúdo de qualidade para os seguidores, a partir dos seus conhecimentos e aprendizados, algo que pudesse acrescentar à vida das pessoas. “Falo sobre vários assuntos, desde as mudanças hormonais pelas quais as mulheres passam e a importância de se conhecerem para atravessar essa fase até como se abrirem para novos recomeços e novas possibilidades, arriscando outros desafios. Converso com transparência e sinceridade e recebo muitos feedbacks interessantes e positivos”, pontua a estilista. Para ela, ouvir as pessoas é uma questão de compaixão. “Hoje isso não existe mais. Ninguém tem paciência nem de falar ao telefone desde que apareceu o whatsapp”, pondera. Maria Antonia tem como mentora a terapeuta, escritora e consultora motivacional Anna Sharp e tem sido preparada para ser uma das seguidoras do seu trabalho. Essa jornada de aprendizado já conta com 19 anos e, segundo ela, lhe dá base para as abordagens que faz no instagram.

(foto: Marcelo Poleze/divulgação)

Início Fisgada pela moda na década de 1990, a estilista começou no setor ajudando a mãe em sua confecção. Lá aprendeu as primeiras lições sobre os processos que regem a criação e o chão de fábrica, ganhando know-how para os caminhos profissionais que viriam. Paralelamente, iniciou também a carreira de modelo, fotografando para os catálogos da marca materna.

Foi logo depois de participar de um concurso de modelos que chegou à conclusão de que teria mais sucesso no Rio de Janeiro, para onde se mudou para trabalhar na melhor agência da cidade. Fez várias campanhas de beleza e capas de revistas memoráveis, que são lembradas até hoje pelas pessoas. De volta a Belo Horizonte, resolveu se aprimorar mergulhando na área acadêmica. Matriculou-se no curso de estilismo e modelagem do vestuário da UFMG, no qual se formou, e em seguida partiu para o campo da criação como estilista profissional, com passagens por várias marcas mineiras.

Em 2006, veio o voo solo, com a abertura do próprio negócio e a possibilidade de desenvolver suas próprias ideias. De olho no mercado, Maria Antonia percebeu que havia um nicho na área de camisaria. Acertou em cheio, inovando no segmento e criando peças desejo, que vestiram várias celebridades, aparecendo, frequentemente, em editoriais de revistas e em programas e novelas da Rede Globo. Em um processo constante de renovação, há quatro anos lançou a marca com seu nome, cujos produtos são comercializados por meio do instagram homônimo ou no De repente 50.

Nesses espaços virtuais, ela apresenta as camisas impecáveis que cria e demonstra a multiplicidade dessa peça, essencial no guarda-roupa feminino, sua versatilidade para compor todos os estilos e traduzir diferentes personalidades femininas. Outro serviço oferecido pela estilista é o desenvolvimento de coleções cápsulas com sua assinatura, em colaboração com outras marcas. “Tudo é trabalhado respeitando o conceito e DNA delas”, afirma.