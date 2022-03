Marcas novas dominaram

Michael Kors (foto: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)



Enquanto alguns se perguntavam se isso aconteceria, a New York Fashion Week não apenas aconteceu, no fim do mês passado, como aproveitou para reviver a alfaiataria, estilo esperado a cada temporada. Mesmo com os desfiles de Londres, Milão e Paris ainda no horizonte, Nova York estabeleceu as principais tendências que todos usarão no outono, sem dúvida dando o tom para o que promete ser um mês de moda emocionante. Tons brilhantes – muitas vezes na forma de conjuntos monocromáticos – se destacaram em muitas coleções, infundindo grampos de outono com uma sensação de otimismo. Workwear estava na mente de muitos designers à medida que avançamos em direção a um futuro pós-pandemia; uma resposta potente nos blazers inspirados em roupas esportivas de Tory Burch, que combinam conforto e estrutura.

Houve muitas odes a Nova York, mais notavelmente na coleção Michael Kors , que capturou a vida noturna através de vestidos brilhantes, casacos de força e bombas clássicas. Penas também fizeram um retorno triunfante, adornando a bainha de itens básicos como minivestidos e shorts. De ternos poderosos a vestidos reluzentes reservados para uma noite na cidade, os designers acenavam para um futuro quando as roupas de festa retornam com força. À frente, inspire-se nas nossas sete principais tendências de passarela da temporada:

The Blonds (foto: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

Falando sobre roupas que despertem alegria, os tons brilhantes estão voltando neste outono. E para o retorno iminente ao escritório, os designers estão adotando conjuntos monocromáticos que parecem ao mesmo tempo unidos e sem esforço. De um terno azul elétrico na Christian Siriano a um desfile de ternos com cinto nas cores do arco-íris na Sergio Hudson, tons saturados são o look du jour da cabeça aos pés.

Jason Wu (foto: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

As tendências feitas em tempo real na NYFW conquistaram a cidade. Nesta temporada, os designers mostraram tudo em alta para o outono-inverno de 2022: vestidos prontos para o tapete vermelho na Carolina Herrera, ternos nítidos na Peter Do e o estilo dos anos 90 na Sergio Hudson e Michael Kors. Marc Jacobs, fora do calendário oficial, surpreendeu todos com uma nova coleção estrelada por Bella e Gigi Hadid.

Jacobs lançou um ponto final mais triunfante e simbólico para a temporada: a enxuta coleção Runway 2022.Uma espécie de "enfant terrible" — a irreversível criança travessa — da moda nova-iorquina há décadas, Marc Jacobs não se encaixou nos desfiles phydigital (a mistura de programação física e digital, com direito a transmissão ao vivo dos eventos) que caracterizaram as semanas de moda a partir do início da pandemia. Desde então, ele apresentou apenas uma coleção, de outono 2021, desfilada presencialmente na Biblioteca Pública de Nova York. Voltou agora, na última SMNY.

Outra apresentação importante foi a do estilista Prabal Gurung, impedido de visitar sua terra, Nepal, por quase três anos. Aproveitou a semana de moda nova-iorquina para se manifestar:“É um conto de duas cidades”, disse ele sobre sua nova coleção de outono, “a cidade em que moro, Nova York, e a cidade que desejo, Katmandu”. Os colaboradores de Gurung informaram sobre outras coleções nas últimas temporadas, principalmente o desfile da primavera de 2020, onde os modelos surgiram no final usando faixas impressas com a pergunta “Quem pode ser americano?”.

O estilista adotou em seu estilo a tradicional blusa choli à mostra, adicionando tiras cruzadas que conectavam a parte superior e inferior dos vestidos em tweed embelezados por estampas de animais com lantejoulas. Outros vestidos aplicavam técnicas de drapeado de sari; seda turquesa ou com estampa de rododendros, estampada no quadril ou com capuz no decote. Os corantes de mergulho que Gurung produz no Nepal voltaram a aparecer aqui em vestidos de malha com nervuras elásticas.

“Eu sempre digo que minha mulher é feminina e glamourosa, mas isso tem um pouco mais de pragmatismo”, disse Gurung. Com isso, ele deve ter se referido ao único terninho preto em um cloqué cintilante, com cinto na cintura, da coleção. Para uma forma lisonjeira.

La Pointe





A coleção da estilista americana Sally LaPointe era divertida e peculiar, mantendo os estilos luxuosos da estilista. Os tons vívidos, juntamente com conjuntos elegantes e motivos de penas, criaram a declaração de moda elegante e evocativa. Durante a prévia da coleção, Sally LaPointe disse: “É manter a ideia de uma nova skin e empoderamento”.

A coleção apresentou estilos arrojados e brilhantes, que lembram as placas de motel de estrada e o céu aberto do deserto. Elementos atraentes incluíam chapéus de couro prensado, roupas monocromáticas de cetim e malhas adornadas com penas de marabu.





Kuon





O designer japonês Shinichiro Ishibashi fundou a marca em 2016, depois de se formar no prestigioso Bunka Fashion College, em Tóquio.

'Kuon' significa 'eternidade', e a marca olha para a moda sustentável enquanto revive o artesanato tradicional japonês. Tecendo os estilos antigos com silhuetas e padrões modernos, o desfile NYFW de Kuon foi um deleite de assistir.

Ishibashi baseou a coleção nos dois significados do termo japonês ' sen ' — 'linha' e 'link'. Usando a moda como um meio de conectar pessoas em todo o mundo e desenhando ideias de formas de arte tradicionais, a coleção inclui jaquetas esportivas exibindo técnicas de sashiko e sakiori, uma cápsula de malha composta por cardigãs marinho e off-white, gola careca, dickies, cachecóis e gorros. Casacos compridos de lã cáqui e preto com detalhes dourados e azuis, moletons, camisetas e ternos mistos com abotoamento duplo com calças de lã também compuseram os looks da passarela, que instantaneamente lembraram o público de Kintsugi, a antiga prática de consertar cerâmicas com ouro.





Ulla Johnson





A estilista americana Ulla Johnson apresentou sua coleção na passarela da Biblioteca Pública de Nova York. Conhecida por seus vestidos e tops estampados, a marca Ulla Johnson cresceu para incorporar vários outros estilos. O desfile teve um tom metálico com roupas de bronze e ouro combinadas com bolsas de couro, joias e outros acessórios.

Segundo a Vogue, o designer disse que as instalações do escultor Alma Allen em Nova York serviram de inspiração. Na verdade, algumas das roupas tinham fios de metal.





Vestidos volumosos sobre calças largas, estampas florais, crochê, retalhos

de camurça e tricôs feitos a mão com corante espacial tornaram o show estelar.

Zankov





A linha de lãs e malhas do designer Henry Zankov ganhou toda a atenção com sua última edição na NYFW. Destacando os padrões e formas geométricas da assinatura de Zankov, a coleção incluía vestidos tubulares que deslizavam pelo corpo, cardigãs com zíper e suéteres que eram um pouco grandes demais para o volume, mas não muito para sobrecarregar você. Falando à Vogue, o designer disse: “Sempre fui muito atraído por padrões gráficos, especialmente a estética construtivista russa e o movimento artístico de vanguarda russo”.





Jason Wu





Tomando dicas das ilustrações de moda retrô da década de 1950, o designer Jason Wu teve uma visão diferente da coleção de outono para a Semana de Moda de Nova York.

O estilo volumoso de roupas da época encontra um toque de estética moderna na coleção Jason Wu. Casacos puffer cortados em moiré impermeável, saias de comprimento mídi, vestidos de babados, grandes detalhes de laço em trajes de coquetel, calças cigarretes combinadas com bustiês de cetim e mais compuseram os conjuntos para o desfile.

11 Honoré





Celebrar a feminilidade e a alegria de se vestir tem sido uma motivação para a diretora de design da grife, Danielle Williams-Eke.

Tudo sobre motivos vibrantes e detalhes atraentes, as peças refletem a felicidade em todos os sentidos. Ternos, vestidos, saias e casacos oversized tornaram a linha uma escolha caprichosa e prática para quem retorna ao trabalho após uma paralisação induzida pela pandemia.





Christian Siriano





Com uma primeira fila repleta de estrelas, o estilista Christian Siriano apresentou sua coleção de outono na New York Fashion Week. Uma miríade de tons de azul em várias texturas deu ao show uma espécie de visual monocromático. Rotulado “Victorian Matrix”, os looks da coleção eram volumosos, com recortes, e apresentavam uma paleta de cores única. Por exemplo, o vestido final foi um corpete de couro marinho e bolero com uma saia de tule coordenada. Outros conjuntos incluíam um terno azul com espartilho na cintura, blazers com bainhas largas e um terno de saia miídi de couro brilhante. Havia vários looks de jeans também, incluindo um top/moletom com bainha de bolha.





São Sintra





A alfaiataria evoluída e padronizada da nova linha de roupa de Saint Sintra chamou a atenção na New York Fashion Week.Os conjuntos incluíam um pesado xadrez de mohair laranja, ricas sarjas de calvário penteadas, luxuoso smoking barathea e tradicionais tweeds ingleses de shetland. Uma das peças de destaque da coleção era um casaco com manga articulada semelhante à armadura de um cavaleiro. Outras peças foram oxfords, popelines e listras, mantendo a silhueta cropped e acabamentos masculinos. Laços oversized e saias de tule elevaram os looks na passarela.





Michael Kors





Michael Kors é sinônimo de convidados de alto nível, passarelas deslumbrantes e toda a pompa de um show glamouroso. Embora o desfile NYFW de 2022 tenha marcado todas as caixas, foi um assunto íntimo, já que muitos o transmitiram no site do designer.O cantor Miguel fez covers de músicas de Prince, e os looks foram usados por modelos como Gigi Hadid, Bella Hadid, Irina Shayk e Emily Ratajkowski. Os projetos foram baseados no tema de sair de casa após a parada brusca causada pela pandemia. Os looks incluíam vestidos de lantejoulas recortados, casacos de pele fake oversized, minivestidos e muito mais.