MLB realiza manifestações por cestas de natal em BH e outras cidades

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O 20 de dezembro é o “Dia Internacional da Solidariedade Humana”. E para reforçar este lema, foram realizadas várias manifestações promovidas pelo MLB (Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas), em 20 estados brasileiros, neste sábado (20/12). Os atos incluíram quatro cidades mineiras: Belo Horizonte, Uberlândia, Montes Claros e Itabirito. Em BH, a concentração aconteceu em frente a um supermercado na Região Leste.

Os participantes portavam bandeiras vermelhas, não só do PT, como também do Partido Comunista, e muitas faixas de pedidos dos direitos humanos. E entoavam trechos de “A internacional”, canção que se tornou símbolo da luta operária no século XIX, escrita pelo francês Eugene Pottier (1816/1887), membro da Comuna de Paris.

Os manifestantes que pediam cestas básicas de natal são moradores de ocupações de Belo Horizonte, como é o caso de Manuel Vieira, da coordenação estadual do MLB e da Ocupação Maria do Arraial, no Centro. "Estamos aqui para lutar por um natal sem fome e sem miséria. Para que todas as pessoas possam ter direito a uma ceia justa."

Ao lado dele estava Carol de Melo, da Ocupação Carolina Maria de Jesus, da Rua Rio de Janeiro. “Lutamos pelo direito de ter comida no prato, principalmente por ser época do natal. Que todo mundo tenha o que comer nessa data”, disse.

Indira Xavier (UP), ex-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), estava presente. Ela faz parte de dois movimentos: Movimento das Mulheres Olga Benário e Unidade Popular pelo Socialismo.

“A maioria das pessoas atingidas pela fome são mulheres. Queremos uma comida digna aos filhos de todas elas”, destacou.

Preparação para o Natal

O MLB já tem outras ações planejadas para os próximos dias, como uma série de eventos e almoços para a população necessitada.

Na terça-feira (23/12), três pontos serão sedes a almoços e manifestações: Ocupação Paulo Freire, no Vale do Jatobá; Ocupação Eliana Silva, no Barreiro; e na Vila Pinho.

Na quarta (24/12), véspera de natal, os encontros acontecem nas ocupações Carolina Maria de Jesus, Maria do Arraial e Teixeira Costa.

No natal (25/12), haverá o maior ato, no Memorial dos Direitos Humanos Ocupado, na Avenida Afonso Pena, onde funcionou o Dops (Departamento de Ordem Política Social), órgão da repressão durante a ditadura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Interior

Em Uberlândia, o MLB fez uma panfletagem, em frente ao Terminal Central, com o uso de megafones para manifestações e também dentro de ônibus. Em Montes Claros e Itabirito, os atos ocorreram foram em frente a supermercados.