Grande BH: manifestação causa lentidão na Fernão Dias
Protesto interditou trecho da BR-381, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (17/12)
Uma manifestação provocou lentidão na manhã desta quarta-feira (17/12) na Rodovia Fernão Dias (BR-381), na altura do Bairro Amazonas, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram manifestantes ateando fogo em pneus na pista, formando uma barricada e impedindo a passagem dos veículos.
Em razão do protesto, o trânsito ficou lento no trecho da rodovia, afetando motoristas que seguiam pela via nesta manhã. A pista já foi liberada.
Até o momento, não há informações sobre o motivo da manifestação. A ocorrência segue em atualização.