MANIFESTAÇÃO

Grande BH: manifestação causa lentidão na Fernão Dias

Protesto interditou trecho da BR-381, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (17/12)

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/12/2025 07:55 - atualizado em 17/12/2025 08:02

Protesto causou lentidão na manhã desta quarta-feira (17/12), na Fernão Dias
Protesto causou lentidão na manhã desta quarta-feira (17/12), na Fernão Dias crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Uma manifestação provocou lentidão na manhã desta quarta-feira (17/12) na Rodovia Fernão Dias (BR-381), na altura do Bairro Amazonas, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram manifestantes ateando fogo em pneus na pista, formando uma barricada e impedindo a passagem dos veículos.

Em razão do protesto, o trânsito ficou lento no trecho da rodovia, afetando motoristas que seguiam pela via nesta manhã. A pista já foi liberada.

Até o momento, não há informações sobre o motivo da manifestação. A ocorrência segue em atualização.

br-381 contagem fernao-dias grande-bh manifestacao minas-gerais

