Bar Saruê informa encerramento de unidade depois de oito anos no Castelo

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A primeira unidade do Bar Saruê, localizada no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, vai fechar. O espaço, conhecido por show e rodas de samba, vai funcionar até 7 de dezembro. Pelas redes sociais, os administradores da casa afirmaram que as atividades serão encerradas por questões financeiras.

Em uma publicação, na quarta-feira (19/11), o bar informou que a unidade do baixo Centro, no Edifício Central, ao lado da Praça da Estação, continuará funcionando. “Com respeito e respeito, precisamos encerrar este ciclo para preservar o que podemos manter vivo: o Saruê Baixo Centro e novos eventos sazonais, para um dia ocupar a rua."

O bar funciona na Avenida Altamiro Avelino Soares há oito anos. Em 2024, teve que mudar de endereço - antes na mesma avenida, mas na esquina com a Rua Castelo de Sintra -, após conflitos com imóveis vizinhos.

Apesar de noites lotadas e shows considerados “inesquecíveis”, a empresa explicou que enfrenta uma realidade com custos altos e dívidas acumuladas, que gerou um cenário “inviável” para manter todas as unidades. Ainda conforme a nota, 20% do faturamento foi reinvestido em eventos culturais.

Antes do fechamento, o Saruê Castelo explicou que toda a receita gerada até o encerramento das atividades será destinada ao pagamento de artistas e fornecedores. “É a forma mais justa de honrar quem manteve este palco aceso, mesmo nos dias mais difíceis.”

“Encerrar o Saruê Castelo não é apagar nada. É reconhecer o tamanho da história que criamos juntos. É agradecer cada palma, cada música cantada em coro, cada noite que fez a vida valer nesses mais de 2 mil shows realizados. É olhar para trás com respeito e para frente com esperança”, encerrou a empresa.