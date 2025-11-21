Assine
UNIDADE FECHADA

Bar Saruê informa encerramento de unidade depois de oito anos no Castelo

Espaço, conhecido por shows e rodas de samba, vai funcionar até 7 de dezembro; encerramentos das atividades está ligado a problemas financeiros

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
21/11/2025 15:23 - atualizado em 21/11/2025 15:24

Unidade do Bar Saruê, localizada no Bairro Castelo, na Região da Pampulha
Unidade do Bar Saruê, localizada no Bairro Castelo, na Região da Pampulha crédito: Reprodução/Redes Sociais

A primeira unidade do Bar Saruê, localizada no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, vai fechar. O espaço, conhecido por show e rodas de samba, vai funcionar até 7 de dezembro. Pelas redes sociais, os administradores da casa afirmaram que as atividades serão encerradas por questões financeiras.

Em uma publicação, na quarta-feira (19/11), o bar informou que a unidade do baixo Centro, no Edifício Central, ao lado da Praça da Estação, continuará funcionando. “Com respeito e respeito, precisamos encerrar este ciclo para preservar o que podemos manter vivo: o Saruê Baixo Centro e novos eventos sazonais, para um dia ocupar a rua."

O bar funciona na Avenida Altamiro Avelino Soares há oito anos. Em 2024, teve que mudar de endereço - antes na mesma avenida, mas na esquina com a Rua Castelo de Sintra -, após conflitos com imóveis vizinhos.

Apesar de noites lotadas e shows considerados “inesquecíveis”, a empresa explicou que enfrenta uma realidade com custos altos e dívidas acumuladas, que gerou um cenário “inviável” para manter todas as unidades. Ainda conforme a nota, 20% do faturamento foi reinvestido em eventos culturais.

Antes do fechamento, o Saruê Castelo explicou que toda a receita gerada até o encerramento das atividades será destinada ao pagamento de artistas e fornecedores. “É a forma mais justa de honrar quem manteve este palco aceso, mesmo nos dias mais difíceis.”

“Encerrar o Saruê Castelo não é apagar nada. É reconhecer o tamanho da história que criamos juntos. É agradecer cada palma, cada música cantada em coro, cada noite que fez a vida valer nesses mais de 2 mil shows realizados. É olhar para trás com respeito e para frente com esperança”, encerrou a empresa.

