Preso em bar homem que teria agredido companheira e a jogado de janela

Um homem de 23 anos, investigado pelo crime de tentativa de feminicídio contra a companheira, de mesma idade, foi preso no Bairro Nova Pampulha, em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (12/11). Ele, que estava em um bar no momento da prisão, teria agredido a companheira até que ela desmaiasse e depois a teria jogado pela janela. A vítima está hospitalizada há 13 dias.

O crime aconteceu na madrugada do dia 31 de outubro. Segundo a delegada Nicole Perim, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vespasiano, o crime aconteceu em frente à filha da vítima, de 7 anos, motivado por ciúme.

De acordo com Perim, a vítima não consegue recordar com exatidão o que aconteceu naquela noite. Porém, o que ela conseguiu falar e os depoimentos de testemunhas indicam que o investigado teria acusado a vítima de traição, agredindo-a brutalmente com socos, chutes e empurrões. As agressões a levaram a trincar um dedo e a quebrar um dente. A vítima desmaiou e, neste momento, o homem a jogou de uma janela de três metros de altura.

A mulher foi socorrida e encaminhada para atendimento médico no Hospital Risoleta Neves, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, onde ela segue internada e no aguardo de duas cirurgias.

Conforme a delegada, o homem tentou contato com a vítima duas vezes depois do crime. Sem sucesso, ele tentou entrar no hospital como visitante, mas os funcionários não autorizaram a entrada dele. Em um segundo momento, o investigado chegou a ingerir 10 comprimidos de um remédio tarja preta para tentar ser internado no hospital, mas também não conseguiu entrar.

Violência e ameaças

Os dois, que se relacionavam desde meados de 2024 e moravam juntos há alguns meses, têm um histórico extenso de violência. Segundo a delegada, a vítima afirmou que o homem “sempre foi muito possessivo”.

Em maio deste ano, o investigado foi preso pelo crime de roubo e ficou encarcerado por dois meses. A partir de setembro, a vítima descreveu que o casal começou a ter brigas muito “acaloradas” e que, por diversas vezes, o homem tentou enforcá-la e a agredia com socos e chutes.

A vítima tentou terminar o relacionamento em 28 de outubro e saiu de casa. No entanto, recebeu tantas ameaças que voltou por medo. Segundo Perim, o homem ameaçava matar ela e a família dela. Ainda nas ameaças, ele dizia que daria uma facada em um olho dela e outra no coração.

Ameaças em texto

Em mensagens enviadas à vítima via aplicativo, acessadas pelos investigadores e divulgadas à imprensa, o acusado acusa a mulher de tê-lo traído, faz xingamentos e diz que a mataria pela traição. "Ficou com o cara e ficou comigo na mesma semana. Vou te matar por isso. Vou arrancar o seu pescoço, quebrar sua cara", afirmou nas mensagens.

Em outro trecho, já em áudio, o homem fala que a mulher não deveria seguir “esses caras” no Instagram e que, se fosse ela, “meteria o pé” porque ele iria “regaçar” o rosto dela a noite toda até deixá-lo desfigurado. Como resposta, a vítima respondeu que não o traiu e que estava falando a verdade, mas que tinha que "aceitar tudo o que ele havia feito", citando uma traição por parte dele.

O investigado, que tem histórico dos crimes de roubo, tráfico de drogas e receptação, também é acusado de violência doméstica contra a ex-companheira. Ele foi preso preventivamente. As investigações continuam com a Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cenário mineiro

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) indicam que, até setembro de 2025, 143 casos de tentativa de feminicídio foram registrados em Minas Gerais, sendo dois deles somente em Vespasiano. No mesmo período, 123 feminicídios foram consumados, dois também em Vespasiano. No cenário da capital mineira, 21 casos de tentativa foram registrados, ao passo que 21 feminicídios foram tentados.

No ano de 2024, o número de feminicídios tentados em todo o estado chegou a 248. Os casos em que o crime terminou com a morte da mulher chegam ao número de 168.

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.

A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e, quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização. Entenda o que é relacionamento abusivo e como sair dele.

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres