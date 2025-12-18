Campanha arrecada brinquedos para Natal nos restaurantes populares

Quem quiser espalhar o espírito do Natal em Belo Horizonte tem até esta sexta-feira (19/12) para participar da campanha de arrecadação de brinquedos que serão doados às crianças durante o tradicional Almoço de Natal dos Restaurantes Populares. Além de brinquedos, podem ser doados também material escolar novos ou em bom estado, bem como guloseimas. As doações serão distribuídas no dia 25. A iniciativa é da Prefeitura de Belo Horizonte.

31ª edição

A arrecadação, iniciada em 18 de novembro, integra a 31ª edição do Almoço de Natal dos Restaurantes Populares, promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, em parceria com o movimento BH+Feliz.

No dia 25 de dezembro, além do cardápio especial de Natal, o almoço contará com a presença do Papai Noel e brincadeiras organizadas por voluntários que vão apoiar as atividades com as crianças.

Referência em segurança alimentar na capital, os Restaurantes Populares são equipamentos públicos que oferecem refeições nutricionalmente balanceadas, preparadas com segurança e servidas em ambientes adequados, garantindo dignidade ao ato de se alimentar. O acesso é universal e não exige cadastro prévio.

Diariamente, cerca de 10 mil refeições são servidas nos restaurantes e refeitórios populares de Belo Horizonte, somando mais de 2,4 milhões por ano, atendendo trabalhadores, estudantes, idosos, desempregados e pessoas em situação de rua.

Atualmente, os valores praticados são de R$ 0,75 no café da manhã; R$ 3 no almoço; e R$ 1,50 no jantar. Beneficiários do Bolsa Família têm desconto de 50%, mediante apresentação do cartão e documento de identidade. Pessoas em situação de rua cadastradas no CadÚnico têm direito à gratuidade.

Onde doar

As doações podem ser entregues nos seguintes pontos da capital:

Prefeitura de Belo Horizonte (sede): Avenida Afonso Pena, 1.212, e Rua Goiás, 71 – Centro

Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional: Avenida Afonso Pena, 342 – Centro

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão: Avenida Augusto de Lima, 30 – Centro

Banco de Alimentos: Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (Cresan – Mercado da Lagoinha): Avenida Antônio Carlos, 821 – Lagoinha

Smobi/Sudecap: Rua Guajajaras, 1.107 – Centro

Urbel: Avenida do Contorno, 6.664 – Santo Antônio

Restaurante Popular I – Herbert de Souza: Avenida do Contorno, 11.484 – Centro

Restaurante Popular II – Josué de Castro: Rua Ceará, 490 – Santa Efigênia

Restaurante Popular III – Maria Regina Nabuco: Rua Padre Pedro Pinto, 2.277 – Estação BHBus – Venda Nova

Restaurante Popular IV – Dom Mauro Bastos: Rua Afonso Vaz de Melo, 1.001 – Barreiro

Refeitório Popular João Bosco Murta Lages: Avenida dos Andradas, 3.100 – Santa Efigênia

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro